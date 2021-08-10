Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шалимов – новый главный тренер «Урала»

10 августа 2021, 15:48
24

«Урал» объявил о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера.

52-летний специалист возглавил команду из Екатеринбурга вместо Юрия Матвеева. Контракт с ним рассчитан на два года.

«Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе.

Новый наставник «Урала» уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведeт первую тренировку», – говорится в официальном заявлении.

  • «Урал» набрал 1 очко в 3 стартовых турах РПЛ.
  • Команда идет на 15-м месте в таблице чемпионата.
  • Последним местом работы Шалимова был «Ахмат», откуда он ушел в июле 2020 года.

Источник: Официальный сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Шалимов Игорь
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1628600051
Во всяком случае хуже не будет
Ответить
Из Твери Леха
1628600371
Урала-на!
Ответить
Sky Spartak
1628601686
Зачем поменяли после трёх игр... на Шалимова честно надежд нет...ни в одной команде он не показывал игру...
Ответить
Ганнибал Лектор
1628602186
Это приговор, жаль Урал
Ответить
Алехсбургер.
1628602913
пригрели...на груди.
Ответить
Krasnodar 123
1628603081
КАЦУРА Уралу теперь!!!
Ответить
Олег1204
1628605560
Шалимов гавеное днище, его уровень любителей тренировать
Ответить
portero
1628611052
Не доработает он сезон, а если доработает, то ФНЛ ждет Урал...
Ответить
zigbert
1628616335
Когда нет результата тренера меняют в первую очередь. Шалимов правда в своей карьере ничем особым не отличился.
Ответить
_Marqella_
1628617835
Хороший выбор..посмотрим..
Ответить
Главные новости
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
2
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
3
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
22
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Все новости
Все новости
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
1
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
6
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
22
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
8
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+