Шалимов – новый главный тренер «Урала»

«Урал» объявил о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера.
52-летний специалист возглавил команду из Екатеринбурга вместо Юрия Матвеева. Контракт с ним рассчитан на два года.
«Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе.
Новый наставник «Урала» уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведeт первую тренировку», – говорится в официальном заявлении.
- «Урал» набрал 1 очко в 3 стартовых турах РПЛ.
- Команда идет на 15-м месте в таблице чемпионата.
- Последним местом работы Шалимова был «Ахмат», откуда он ушел в июле 2020 года.
Источник: Официальный сайт «Урала»