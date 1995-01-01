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    Шалимов – новый главный тренер «Урала»

    «Урал» объявил о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера.

    52-летний специалист возглавил команду из Екатеринбурга вместо Юрия Матвеева. Контракт с ним рассчитан на два года.

    «Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе.

    Новый наставник «Урала» уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведeт первую тренировку», – говорится в официальном заявлении.

    • Урал» набрал 1 очко в 3 стартовых турах РПЛ.
    • Команда идет на 15-м месте в таблице чемпионата.
    • Последним местом работы Шалимова был «Ахмат», откуда он ушел в июле 2020 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2076

      Krasnodar 123 25 минут назад

      КАЦУРА Уралу теперь!!!

      0
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      Рейтинг: +3472

      Алехсбургер. 28 минут назад

      пригрели...на груди.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4668

      Ганнибал Лектор 40 минут назад

      Это приговор, жаль Урал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7133

      playsh 42 минуты назад

      Игорёк,зачем оно тебе надо,финансово по истаскался?Работать всё одно - не дадут.

      0
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      Рейтинг: +960

      Sky Spartak 49 минут назад

      Зачем поменяли после трёх игр... на Шалимова честно надежд нет...ни в одной команде он не показывал игру...

      1
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      Рейтинг: +2248

      FRZZ 1 час назад

      Так, одна команда на вылет уже определилась.....

      1
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      Рейтинг: +7997

      Cleaner > FRZZ 56 минут назад

      И это Московский Спартак!!!!!!!!!!!!...)

      0
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      Рейтинг: +4519

      Из Твери Леха 1 час назад

      Урала-на!

      0
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      Рейтинг: +45957

      MaxRnD 1 час назад

      Во всяком случае хуже не будет

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