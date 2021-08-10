Шалимов – новый главный тренер «Урала»

«Урал» объявил о назначении Игоря Шалимова на пост главного тренера.

52-летний специалист возглавил команду из Екатеринбурга вместо Юрия Матвеева. Контракт с ним рассчитан на два года.

«Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе.

Новый наставник «Урала» уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведeт первую тренировку», – говорится в официальном заявлении.