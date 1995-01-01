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    Месси: «Играть с Неймаром и Мбаппе – безумие»

    Новичок «ПСЖ» Лионель Месси поделился ожиданиями от совместной игры с Неймаром и Килианом Мбаппе. Аргентинец восхищен.

    «Играть с Неймаром и Мбаппе? Я очень счастлив. Это безумие. Я буду играть с лучшими игроками мира, и это всегда хорошо», – сказал Месси.

    • Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.
    • Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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