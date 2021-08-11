Месси: «Играть с Неймаром и Мбаппе – безумие»

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси поделился ожиданиями от совместной игры с Неймаром и Килианом Мбаппе. Аргентинец восхищен.

«Играть с Неймаром и Мбаппе? Я очень счастлив. Это безумие. Я буду играть с лучшими игроками мира, и это всегда хорошо», – сказал Месси.

Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.

Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

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