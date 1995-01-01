Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Жду, когда команда под руководством выдающегося Почеттино войдет в историю»

Интересно, неужели опыт другого, более именитого клуба не даёт спокойно спать этим "катарским французам"?))))
В конце 90-х и начале 2000-х в "Реале" собрали аж, четырёх обладателей "Золотого мяча": Роналдо, Зидан, Фигу, Оуэн. А там ещё были Бэкхэм, Рауль, Роберто Карлос и прочее. После чего, клуб стали называть "Галактикос". Но за это время «Реал» только дважды становился чемпионом Испании и лишь раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА(в сезоне 2001/2002).
Ладно, ждём-с!
И как говориться, весна покажет кто и где... ))))))
Нассер Аль-Хелаифи, президент «ПСЖ», высказался после подписания форварда Лионеля Месси. Он ждет вхождения клуба в историю.
«Добавление Лео в нашу команду мирового класса продолжает очень стратегическое и успешное трансферное окно для клуба.
Я с нетерпением жду, когда команда под руководством выдающегося тренера войдет в историю для наших болельщиков по всему миру», – сказал Аль-Хелаифи.
- Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.
- Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
Месси – о переходе в «ПСЖ»: «Клуб соответствует моим футбольным амбициям»