Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Жду, когда команда под руководством выдающегося Почеттино войдет в историю»

Нассер Аль-Хелаифи, президент «ПСЖ», высказался после подписания форварда Лионеля Месси. Он ждет вхождения клуба в историю.

«Добавление Лео в нашу команду мирового класса продолжает очень стратегическое и успешное трансферное окно для клуба.

Я с нетерпением жду, когда команда под руководством выдающегося тренера войдет в историю для наших болельщиков по всему миру», – сказал Аль-Хелаифи.

Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.

Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

Месси – о переходе в «ПСЖ»: «Клуб соответствует моим футбольным амбициям»