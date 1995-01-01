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    Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Жду, когда команда под руководством выдающегося Почеттино войдет в историю»

    Нассер Аль-Хелаифи, президент «ПСЖ», высказался после подписания форварда Лионеля Месси. Он ждет вхождения клуба в историю.

    «Добавление Лео в нашу команду мирового класса продолжает очень стратегическое и успешное трансферное окно для клуба.

    Я с нетерпением жду, когда команда под руководством выдающегося тренера войдет в историю для наших болельщиков по всему миру», – сказал Аль-Хелаифи.

    • Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.
    • Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

    Месси – о переходе в «ПСЖ»: «Клуб соответствует моим футбольным амбициям»

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Сегодня, 07:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1502

      gor77 4 минуты назад

      Интересно, неужели опыт другого, более именитого клуба не даёт спокойно спать этим "катарским французам"?))))
      В конце 90-х и начале 2000-х в "Реале" собрали аж, четырёх обладателей "Золотого мяча": Роналдо, Зидан, Фигу, Оуэн. А там ещё были Бэкхэм, Рауль, Роберто Карлос и прочее. После чего, клуб стали называть "Галактикос". Но за это время «Реал» только дважды становился чемпионом Испании и лишь раз выиграл Лигу чемпионов УЕФА(в сезоне 2001/2002).
      Ладно, ждём-с!
      И как говориться, весна покажет кто и где... ))))))

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      Рейтинг: +2467

      Derzkiy1 27 минут назад

      Лео будто голодный до побед пришёл) на пенсию парень пришёл, и голы забивать командам уровня рпл, что бы Роналду обогнать в гонке бомбардиров

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      Рейтинг: +571

      Лфшт 32 минуты назад

      Обосрется во всех турнирах 2й год подряд

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      Рейтинг: +13447

      KLIM777 32 минуты назад

      Разгромить Лорьян 6-0 будет максимумом. Никаких выдающихся результатов больше. Входить буду в ПСЖ каждый год

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      Рейтинг: +1941

      Play 1 час назад

      ПСЖ уже вошёл в историю, уведя Месси из Барселоны, следующий шаг 100 чемпионских титулов во Франции. Больше рассчитывать не на что.

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      Рейтинг: +7166

      mihail200606 1 час назад

      Да вот покеттино с его "везением" по части трофеев может даже с Месси облажаться...

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