Месси – о переходе в «ПСЖ»: «Клуб соответствует моим футбольным амбициям»

Нападающий Лионель Месси поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ».
«С нетерпением хочу начать новую главу моей карьеры в «ПСЖ». Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый состав и тренерский штаб.
Полон решимость помочь «ПСЖ» создать нечто особенное для болельщиков. С нетерпением жду возможности выйти на поле «Парк де Пренс», – сказал Месси.
- Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.
- Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
- Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
Источник: официальный сайт «ПСЖ»