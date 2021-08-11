Месси – о переходе в «ПСЖ»: «Клуб соответствует моим футбольным амбициям»

Нападающий Лионель Месси поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ».

«С нетерпением хочу начать новую главу моей карьеры в «ПСЖ». Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый состав и тренерский штаб.

Полон решимость помочь «ПСЖ» создать нечто особенное для болельщиков. С нетерпением жду возможности выйти на поле «Парк де Пренс», – сказал Месси.