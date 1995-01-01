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    Месси – о переходе в «ПСЖ»: «Клуб соответствует моим футбольным амбициям»

    Нападающий Лионель Месси поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ».

    «С нетерпением хочу начать новую главу моей карьеры в «ПСЖ». Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый состав и тренерский штаб.

    Полон решимость помочь «ПСЖ» создать нечто особенное для болельщиков. С нетерпением жду возможности выйти на поле «Парк де Пренс», – сказал Месси.

    • Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.
    • Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

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    Источник: официальный сайт «ПСЖ»

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