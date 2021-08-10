Появилось видео Месси в форме «ПСЖ». Он взял 30-й номер

Ла Лига теперь совсем неинтересная! Кто там главная звезда? Бензема?
Экс-капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».
Он будет выступать за клуб под 30-м номером. Об этом стало известно после публикации видео с презентации футболиста в качестве игрока «ПСЖ».
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- Аргентинец дебютировал за каталонский клуб под 30-м номером.
- Ожидается, что футболист заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».
Leo MessiPSG30 a la espalda pic.twitter.com/PMc9nlUtgc— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 10, 2021