Появилось видео Месси в форме «ПСЖ». Он взял 30-й номер

Экс-капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».

Он будет выступать за клуб под 30-м номером. Об этом стало известно после публикации видео с презентации футболиста в качестве игрока «ПСЖ».

Месси всю карьеру провел в «Барсе».

Аргентинец дебютировал за каталонский клуб под 30-м номером.

Ожидается, что футболист заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».