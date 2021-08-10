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    Появилось видео Месси в форме «ПСЖ». Он взял 30-й номер

    Экс-капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».

    Он будет выступать за клуб под 30-м номером. Об этом стало известно после публикации видео с презентации футболиста в качестве игрока «ПСЖ».

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • Аргентинец дебютировал за каталонский клуб под 30-м номером.
    • Ожидается, что футболист заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    10.08.2021 23:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1176

      Хейтер Аларм 58 минут назад

      Ла Лига теперь совсем неинтересная! Кто там главная звезда? Бензема?

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