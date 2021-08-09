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    Месси может взять 30-й номер в «ПСЖ». Под ним он дебютировал за «Барселону»

    Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, вероятнее всего, возьмет 30-й номер в «ПСЖ».

    По информации Marca, 34-летний аргентинец не станет забирать 10-й номер у своего друга Неймара и возьмет номер, под которым он дебютировал за «Барселону».

    Обычно 30-й номер в Лиге 1 зарезервирован для вратарей, но для Месси могут сделать исключение.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
    • Ожидается, что футболист заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
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      KLIM777 33 минуты назад

      101 не могут?

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