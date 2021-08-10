Месси может взять 30-й номер в «ПСЖ». Под ним он дебютировал за «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, вероятнее всего, возьмет 30-й номер в «ПСЖ».

По информации Marca, 34-летний аргентинец не станет забирать 10-й номер у своего друга Неймара и возьмет номер, под которым он дебютировал за «Барселону».

Обычно 30-й номер в Лиге 1 зарезервирован для вратарей, но для Месси могут сделать исключение.

Месси всю карьеру провел в «Барсе».

С 1 июля он находится в статусе свободного агента.

Ожидается, что футболист заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».

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