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    Ole: Месси сегодня прилетит в Париж. Он договорился с «ПСЖ» на Ибице

    Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился о контракте с «ПСЖ».

    По информации Ole, стороны пришли к соглашению на острове Ибица, куда Месси прилетел в понедельник. Сегодня, 10 августа, 34-летний аргентинец вылетит в Париж, где будет оформлен контракт на два года.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

    Mundo Deportivo: «Барселона» сделала последнее предложение Месси

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    Источник: Ole

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9459

      alex1951 58 минут назад

      ,,Увидеть Париж и умереть,,
      Эх,Месси,Месси....

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