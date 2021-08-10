Ole: Месси сегодня прилетит в Париж. Он договорился с «ПСЖ» на Ибице

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился о контракте с «ПСЖ».
По информации Ole, стороны пришли к соглашению на острове Ибица, куда Месси прилетел в понедельник. Сегодня, 10 августа, 34-летний аргентинец вылетит в Париж, где будет оформлен контракт на два года.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.
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Источник: Ole
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