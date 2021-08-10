Mundo Deportivo: «Барселона» сделала последнее предложение Месси

То нельзя снижать уже по закону, то новое предложение, каждый недорепортер и полуиздание доят эту новость как хотят.
«Барселона» предприняла последнюю попытку подписать контракт с Лионелем Месси.
По информации Mundo Deportivo со ссылкой на La Porteria, гендиректор клуба Ферран Ревертер сделал 34-летнему аргентинцу новое предложение остаться в клубе.
- Месси всю карьеру провел в «Барсе».
- Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.
Брат владельца «ПСЖ»: «Месси прибудет в Париж в течение 72 часов»