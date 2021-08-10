Mundo Deportivo: «Барселона» сделала последнее предложение Месси

«Барселона» предприняла последнюю попытку подписать контракт с Лионелем Месси.

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на La Porteria, гендиректор клуба Ферран Ревертер сделал 34-летнему аргентинцу новое предложение остаться в клубе.

Месси всю карьеру провел в «Барсе».

Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

Брат владельца «ПСЖ»: «Месси прибудет в Париж в течение 72 часов»