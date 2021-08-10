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    Mundo Deportivo: «Барселона» сделала последнее предложение Месси

    «Барселона» предприняла последнюю попытку подписать контракт с Лионелем Месси.

    По информации Mundo Deportivo со ссылкой на La Porteria, гендиректор клуба Ферран Ревертер сделал 34-летнему аргентинцу новое предложение остаться в клубе.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • Он забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С 1 июля Месси находится в статусе свободного агента.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1860

      ItalianFootball 35 минут назад

      То нельзя снижать уже по закону, то новое предложение, каждый недорепортер и полуиздание доят эту новость как хотят.

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      Рейтинг: +50201

      portero 1 час назад

      да не нужен он вам , успокойтесь уже... Месси вогнал вас в долги, вместе с Жозепом... но как ушли Хави и Иньеста эффективность Барсы пропала, не Месси был главным в игре Барсы.... Месси сам по себе хорош , но он не капитан который может команду мобилизовать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4914

      Давид59 1 час назад

      Месси говорит, что его выгоняют. Клуб говорит, что не удаётся его подписать. Цирк с конями!

      1
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      Рейтинг: +302

      Victor.Vings 1 час назад

      Месси мозго...б, цену набивает сейчас повыеживается и опять с барсой подпишет.

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    • ...
      Рейтинг: +13827

      Garrincha58 2 часа назад

      цирк шапито

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