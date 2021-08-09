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    Брат владельца «ПСЖ»: «Месси прибудет в Париж в течение 72 часов»

    Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамада Аль-Тани, рассказал о ситуации с возможным переходом бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

    «Слухи о том, что Месси начал переговоры с другими клубами – неправда. С «ПСЖ» все улажено на 100%.

    Ожидается, что Месси прибудет в Париж в течение 72 часов», – написал Аль-Тани в твиттере.

    • Месси всю карьеру провел в «Барсе».
    • С 1 июля он находится в статусе свободного агента.
    • Ожидается, что футболист заключит с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Халифы бин Хамада Аль-Тани

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    09.08.2021 23:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1414

      tarasofka 15 минут назад

      мбаппе → реал
      месси → псж

      и начнётся новый виток, когда реал покупает готовую звезду, а барса взращивает свою. а это, очевидно, п_е_д_р_и. при таком раскладе срач на 10 лет вперёд обеспечен)

      * млять, бомбардир, почему нельзя писать фамилию котолонского игрока, если он реально существует? исправьте, что ли..

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      Рейтинг: +312

      R-W_warrior 39 минут назад

      Где-то всплакнули барсовские "тиффози"... Сильно так всплакнули-сегодня на "Тавриде" мы,похоже,их слезами "умывались", дворники порою не справлялись.)))

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