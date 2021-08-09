Брат владельца «ПСЖ»: «Месси прибудет в Париж в течение 72 часов»

Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамада Аль-Тани, рассказал о ситуации с возможным переходом бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси в парижский клуб.

«Слухи о том, что Месси начал переговоры с другими клубами – неправда. С «ПСЖ» все улажено на 100%.

Ожидается, что Месси прибудет в Париж в течение 72 часов», – написал Аль-Тани в твиттере.