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  • Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи – на презентации Месси: «Исторический день для футбола. Лео делает игру волшебной»

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи – на презентации Месси: «Исторический день для футбола. Лео делает игру волшебной»

11 августа 2021, 12:23
1

Нассер Аль-Хелаифи, президент «ПСЖ», выступил на презентации нападающего Лионеля Месси. Он пополнил парижан в статусе свободного агента.

«Это исторический день для клуба и мира футбола. Все знают Лео. Лео делает футбол волшебным, и он победитель», – убежден Аль-Хелаифи.

  • Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.
  • Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.
  • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Жду, когда команда под руководством выдающегося Почеттино войдет в историю»

Месси – о переходе в «ПСЖ»: «Клуб соответствует моим футбольным амбициям»

Источник: твиттер Transfer News Live
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (1)
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DeStar
1628685240
для клуба точно, месси играл только в барсе, а потом и псж "добавил к своей истории".
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