Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи – на презентации Месси: «Исторический день для футбола. Лео делает игру волшебной»

Нассер Аль-Хелаифи, президент «ПСЖ», выступил на презентации нападающего Лионеля Месси. Он пополнил парижан в статусе свободного агента.

«Это исторический день для клуба и мира футбола. Все знают Лео. Лео делает футбол волшебным, и он победитель», – убежден Аль-Хелаифи.

Месси будет выступать за клуб под 30-м номером.

Зарплата аргентинца составит 35 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне».

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