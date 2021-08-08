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Алексей Березуцкий: «У меня есть претензии к судейству»

8 августа 2021, 23:33
22

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий остался недоволен судейством в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

«У меня есть претензии. Не смотрел момент с пенальти. Но сам характер судейства… Не хочу говорить о нем глобально, к тому же нельзя по регламенту. Но стиль судейства Безбородова не очень понравился.

Первый тайм был для нас достаточно хорошим. Во втором практически не создали моментов, подходов было немного. Но вы сами видели, что произошли изменения в составе. Травму получил Заболотный. Это потеря для нас. И перестали контролировать мяч спокойно», – сказал Березуцкий.

  • ЦСКА после трех туров занимает десятое место в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Безбородов Владислав
Комментарии (22)
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Snek
1628456958
Леша начни с претензий к себе и ответь себе на вопрос: В какой футбол играет ЦСКА?
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житель СПб
1628456973
Мы не создали моментов, но у меня есть претензии к судейству... Должны быть претензии к себе!
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CSKA57
1628458008
Алексей, начни с себя!
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ab15488
1628469582
Никогда не был сторонником быстрой смены тренера, но ЦСКА если не поторопиться доиграется до фнл. Хотя как раз динамо после фнл только радует и выбранным курсом развития и игрой и тренером
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saf05
1628482552
Не позорь Клуб и себя, подай в отставку побыстрее. После Ростова отставание будет в 9 очков и их не отыграть с такой игрой только в фнл.
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mamba9090909
1628483593
Конкретных претензий нет, просто личная неприязнь. Стиль судейства ему, видите ли, не понравился. Не так свистел, не так бегал. Физрук.
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Garrincha58
1628487940
Вася конечно как тренер ещё никакой много делает ошибок почему то поставил Облякова в оборону на край когда сидит на лавке Зайнутдинов или Набабкин мог думаю закрыть фланг ,Чалова вообще не стоит ставить в состав ужас как парень деградировал, что касается судейства вопросы по пенальти большие скорее не было чем был, а там бы и игра могла сложиться по другому
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ilichkadr
1628488092
Алексей, твой ЦСКА был никакущий. Динамо переиграло по всем статьям. Заболотный здесь абсолютно не при чём, поскольку контроль мяча это уровень тактической, технической подготовки как отдельного игрока, так и команды в целом. P.S. Уходи, чем быстрее, тем лучше будет для команды.
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Derzkiy1
1628492119
Олича надо было оставить ! Теперь ждать ещё 5 туров где Береза всем сольёт и его уволят …
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Xiko
1628503465
Тут претензии должны быть только к самому себе. Когда у человека нет идей на настройку игры, мотивации игроков и тд, то ищут виноватых кого попало. Что за брадак в моей любимом клубе. Очень больно на это смотреть...Искренне верю, что клуб выйдет из кризиса.
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