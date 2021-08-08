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    Алексей Березуцкий: «У меня есть претензии к судейству»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий остался недоволен судейством в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

    «У меня есть претензии. Не смотрел момент с пенальти. Но сам характер судейства… Не хочу говорить о нем глобально, к тому же нельзя по регламенту. Но стиль судейства Безбородова не очень понравился.

    Первый тайм был для нас достаточно хорошим. Во втором практически не создали моментов, подходов было немного. Но вы сами видели, что произошли изменения в составе. Травму получил Заболотный. Это потеря для нас. И перестали контролировать мяч спокойно», – сказал Березуцкий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.08.2021 23:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2683

      CSKA57 13 минут назад

      Алексей, начни с себя!

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      Рейтинг: +392

      сутулая собака и лисы 14 минут назад

      стоило следить за стилем игры своей команды, а не стилем судейства, но да ладно.

      0
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      Рейтинг: +3321

      FENIX-SL 16 минут назад

      так не хочется ныть про судейство в который раз
      но за такое не ставится пенальти
      с чего вообще вдруг..бред полный

      цска надо играть так уверенно
      чтобы вопросов не было к судьям
      это их косяк

      0
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      Рейтинг: +8902

      житель СПб 31 минуту назад

      Мы не создали моментов, но у меня есть претензии к судейству... Должны быть претензии к себе!

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      Рейтинг: +3269

      Snek 31 минуту назад

      Леша начни с претензий к себе и ответь себе на вопрос: В какой футбол играет ЦСКА?

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      Рейтинг: +915

      Loko_Roma 1 час назад

      Лёша в сторону Олича какахами кидался, а похоже будешь худшим тренером ЦСКА в истории

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      Рейтинг: +3321

      FENIX-SL > Loko_Roma 15 минут назад

      не будет
      они оба не будут худшими
      они не тренеры))

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