Алексей Березуцкий: «У меня есть претензии к судейству»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий остался недоволен судейством в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

Игру обслуживал главный арбитр Владислав Безбородов.

«У меня есть претензии. Не смотрел момент с пенальти. Но сам характер судейства… Не хочу говорить о нем глобально, к тому же нельзя по регламенту. Но стиль судейства Безбородова не очень понравился.

Первый тайм был для нас достаточно хорошим. Во втором практически не создали моментов, подходов было немного. Но вы сами видели, что произошли изменения в составе. Травму получил Заболотный. Это потеря для нас. И перестали контролировать мяч спокойно», – сказал Березуцкий.