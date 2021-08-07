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  • Blick: экс-тренер «Спартака» Якин возглавит сборную Швейцарии

Blick: экс-тренер «Спартака» Якин возглавит сборную Швейцарии

7 августа 2021, 23:31
7

Сборная Швейцарии определилась с новым главным тренером. Им должен стать Мурат Якин, ранее работавший в «Спартаке».

Последним тренером швейцарцев был Владимир Петкович, покинувший пост после Евро-2020.

  • Якин тренировал «Спартак» в 2014-2015 годах.
  • Сейчас он работает в швейцарском «Шаффхаузене» (2-я по силе лига).
  • Якин дважды выигрывал чемпионат страны с «Базелем» (2013-й и 2014-й годы).

Источник: Blick

Немецкоязычная ежедневная газета, издаваемая в Цюрихе (Швейцария). Основана в 1959 году. Входит в тройку самых популярных печатных изданий страны.

Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Швейцария Спартак Якин Мурат
Комментарии (7)
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Hektor 84
1628370677
Хороший тренер. Почему после Спартака карьера не задалась? Хотя его Базель хорошо играл в еврокубках. Кстати Один из слитых глушаком и ко.
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житель СПб
1628405170
Вот интересное наблюдение. Почему многие тренеры, плохо работавшие в Спартаке, затем хорошо работают в Европе?! Впрочем, то же самое можно сказать и о Зените?!
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