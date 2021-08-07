Blick: экс-тренер «Спартака» Якин возглавит сборную Швейцарии

Сборная Швейцарии определилась с новым главным тренером. Им должен стать Мурат Якин, ранее работавший в «Спартаке».
Последним тренером швейцарцев был Владимир Петкович, покинувший пост после Евро-2020.
- Якин тренировал «Спартак» в 2014-2015 годах.
- Сейчас он работает в швейцарском «Шаффхаузене» (2-я по силе лига).
- Якин дважды выигрывал чемпионат страны с «Базелем» (2013-й и 2014-й годы).
Источник: Blick
Немецкоязычная ежедневная газета, издаваемая в Цюрихе (Швейцария). Основана в 1959 году. Входит в тройку самых популярных печатных изданий страны.