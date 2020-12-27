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    Blick: экс-тренер «Спартака» Якин возглавит сборную Швейцарии

    Сборная Швейцарии определилась с новым главным тренером. Им должен стать Мурат Якин, ранее работавший в «Спартаке».

    Последним тренером швейцарцев был Владимир Петкович, покинувший пост после Евро-2020.

    • Якин тренировал «Спартак» в 2014-2015 годах.
    • Сейчас он работает в швейцарском «Шаффхаузене» (2-я по силе лига).
    • Якин дважды выигрывал чемпионат страны с «Базелем» (2013-й и 2014-й годы).

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    Источник: Blick

    Немецкоязычная ежедневная газета, издаваемая в Цюрихе (Швейцария). Основана в 1959 году. Входит в тройку самых популярных печатных изданий страны.

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    07.08.2021 23:31
    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +11323

      Hektor 84 1 час назад

      Хороший тренер. Почему после Спартака карьера не задалась? Хотя его Базель хорошо играл в еврокубках. Кстати Один из слитых глушаком и ко.

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