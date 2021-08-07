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«Локомотив» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Уфой»

7 августа 2021, 08:57
5

В «Локомотиве» остались недовольны работой арбитров в игре третьего тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

В связи с этим московский клуб готовит обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

«Локомотив» будет обращаться в ЭСК по поводу нескольких решений арбитра матча с «Уфой». Момент с Бариновым входит в их число», – сообщила пресс-служба «Локо».

  • Баринова удалили в конце первого тайма за вторую желтую карточку.
  • «Локомотив» впервые в сезоне потерял очки.
  • Матч обслуживал рефери Иван Сиденков.

«Локомотив» каждую игру должен начинать с минус один». Николич пожаловался на судейство после ничьей с «Уфой»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Уфа Локомотив
Комментарии (5)
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BarStep
1628318192
А кто открыл этот ящик Пандоры жалобиться по поводу и как правило без иного? Правильно, - Федун и Ко! ФК Спартак расформировать, стадион отдать тушинским физкультурникам)))
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Князев
1628328743
Зенит видит в Локомотиве главного соперника по чемпионству. Поетому нельзя допускать к судейству матчей с участием Локомотива судей из Питера. Я давно заметил предвзятое судейство таких судей и заявлял об этом. Хоть по мелочам, но всегда оказывают давление на команду.
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PAREVG.
1628329271
А смысл?????????? Как будто что-то изменится? ну максимум отстранят арбитра на пару тройку туров. Игру не переиграть, результат не изменить...
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zra78
1628343853
Да зачем?! Как эти уже становитесь...
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