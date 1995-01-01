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    «Локомотив» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Уфой»

    В «Локомотиве» остались недовольны работой арбитров в игре третьего тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

    В связи с этим московский клуб готовит обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

    «Локомотив» будет обращаться в ЭСК по поводу нескольких решений арбитра матча с «Уфой». Момент с Бариновым входит в их число», – сообщила пресс-служба «Локо».

    • Баринова удалили в конце первого тайма за вторую желтую карточку.
    • «Локомотив» впервые в сезоне потерял очки.
    • Матч обслуживал рефери Иван Сиденков.

    «Локомотив» каждую игру должен начинать с минус один». Николич пожаловался на судейство после ничьей с «Уфой»

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3100

      PAREVG. 42 минуты назад

      А смысл??????????
      Как будто что-то изменится? ну максимум отстранят арбитра на пару тройку туров.
      Игру не переиграть, результат не изменить...

      0
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      Рейтинг: +736

      Князев 51 минуту назад

      Зенит видит в Локомотиве главного соперника по чемпионству. Поетому нельзя допускать к судейству матчей с участием Локомотива судей из Питера. Я давно заметил предвзятое судейство таких судей и заявлял об этом. Хоть по мелочам, но всегда оказывают давление на команду.

      0
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      Рейтинг: +5299

      BarStep 3 часа назад

      А кто открыл этот ящик Пандоры жалобиться по поводу и как правило без иного?

      Правильно, - Федун и Ко!
      ФК Спартак расформировать, стадион отдать тушинским физкультурникам)))

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      Рейтинг: +892

      Andrew01 > BarStep 2 часа назад

      Вспомни Петржелу и его "рука Москвы", так что кто первый жаловаться на судейство начал?

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