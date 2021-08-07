«Локомотив» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Уфой»

В «Локомотиве» остались недовольны работой арбитров в игре третьего тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

В связи с этим московский клуб готовит обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

«Локомотив» будет обращаться в ЭСК по поводу нескольких решений арбитра матча с «Уфой». Момент с Бариновым входит в их число», – сообщила пресс-служба «Локо».

Баринова удалили в конце первого тайма за вторую желтую карточку.

«Локомотив» впервые в сезоне потерял очки.

Матч обслуживал рефери Иван Сиденков.

«Локомотив» каждую игру должен начинать с минус один». Николич пожаловался на судейство после ничьей с «Уфой»