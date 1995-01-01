«Локомотив» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Уфой»

А смысл??????????
Как будто что-то изменится? ну максимум отстранят арбитра на пару тройку туров.
Игру не переиграть, результат не изменить...
В «Локомотиве» остались недовольны работой арбитров в игре третьего тура РПЛ против «Уфы» (1:1).
В связи с этим московский клуб готовит обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.
«Локомотив» будет обращаться в ЭСК по поводу нескольких решений арбитра матча с «Уфой». Момент с Бариновым входит в их число», – сообщила пресс-служба «Локо».
- Баринова удалили в конце первого тайма за вторую желтую карточку.
- «Локомотив» впервые в сезоне потерял очки.
- Матч обслуживал рефери Иван Сиденков.
«Локомотив» каждую игру должен начинать с минус один». Николич пожаловался на судейство после ничьей с «Уфой»