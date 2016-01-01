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    РПЛ. «Локомотив», проведя второй тайм вдесятером, сыграл вничью с «Уфой»

    В матче третьего тура РПЛ «Локомотив» на выезде не смог победить «Уфу» – ничья 1:1.

    У хозяев голом отличился Олег Иванов, у гостей – Виталий Лисакович.

    Весь второй тайм москвичи отыграли в меньшинстве из-за удаления Дмитрия Баринова.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Уфа – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Иванов (с пенальти), 45+8; 1:1 – Лисакович, 73.

    «Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Саплинов, 70), Камилов (Голубев, 70), Бауэр, Агаларов (Никитин, 90+1), Мрзляк (Бизоза, 90+2), Касинтура (Алиев, 80).

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Сильянов (Едвай, 46), Пабло, Баринов, Жемалетдинов (Живоглядов, 67), Рыбчинский (Зе Луиш, 74), Куликов, Магкеев, Смолов (Миранчук, 74), Камано (Лисакович, 67).

    Предупреждения: Камилов, 15; Касинтура, 45+3; Агаларов, 64; Голубев, 90+4 – Баринов, 22; Пабло, 60; Магкеев, 66; Зе Луиш, 88.

    Удаление: нет – Баринов, 45+7.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7321

      Alekxei Z. 3 минуты назад

      Локо прямой конкурент Спартака, но не понимаю назначения таких пенальти.
      Судейский корпус ,сборище дебилов, ну не за все касания надо ставить пенальти. У нас не футбол , а какой-то другой вид спорта.
      Не уверен на 100 % не ставь !!!!

      0
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      Рейтинг: +1542

      srg38 14 минут назад

      Очень надеюсь что это удаление охладит пыл Баринова, слишком он грубо и временами неадекватно себя ведет на поле.

      1
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      Рейтинг: +903

      Loko_Roma 16 минут назад

      И ваше очко уходит в зрительный зал

      0
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      Рейтинг: +50052

      portero 36 минут назад

      Уфа в большинстве играла отвратно, привычка бить вперед неглядя или просто на отбой, брала верх.
      Удивительно что Локо не забил в концовке...

      2
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      Рейтинг: +45848

      MaxRnD 38 минут назад

      Самим не сыграть, другим не дать и вечный ТМ. Очередной праздник уныния и бесталанности в Уфе

      2
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      Рейтинг: +13394

      KLIM777 40 минут назад

      Нападающие у Уфы просто редкие днари. кротов забивает раз в два года, а Агаларов показал, что такой же днарь. Из-за них Уфа проиграла. У них было как минимум два стопроцентных момента. Два лоха.

      А Едвай у Локо будет четким игроком.

      1
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      Рейтинг: +932

      balam 40 минут назад

      отскочили паровозы.выводы какие?

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