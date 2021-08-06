РПЛ. «Локомотив», проведя второй тайм вдесятером, сыграл вничью с «Уфой»

В матче третьего тура РПЛ «Локомотив» на выезде не смог победить «Уфу» – ничья 1:1.

У хозяев голом отличился Олег Иванов, у гостей – Виталий Лисакович.

Весь второй тайм москвичи отыграли в меньшинстве из-за удаления Дмитрия Баринова.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Уфа – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Иванов (с пенальти), 45+8; 1:1 – Лисакович, 73.

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Саплинов, 70), Камилов (Голубев, 70), Бауэр, Агаларов (Никитин, 90+1), Мрзляк (Бизоза, 90+2), Касинтура (Алиев, 80).

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Сильянов (Едвай, 46), Пабло, Баринов, Жемалетдинов (Живоглядов, 67), Рыбчинский (Зе Луиш, 74), Куликов, Магкеев, Смолов (Миранчук, 74), Камано (Лисакович, 67).

Предупреждения: Камилов, 15; Касинтура, 45+3; Агаларов, 64; Голубев, 90+4 – Баринов, 22; Пабло, 60; Магкеев, 66; Зе Луиш, 88.

Удаление: нет – Баринов, 45+7.

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