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  • РПЛ. «Локомотив», проведя второй тайм вдесятером, сыграл вничью с «Уфой»

РПЛ. «Локомотив», проведя второй тайм вдесятером, сыграл вничью с «Уфой»

6 августа 2021, 19:00
25

В матче третьего тура РПЛ «Локомотив» на выезде не смог победить «Уфу» – ничья 1:1.

У хозяев голом отличился Олег Иванов, у гостей – Виталий Лисакович.

Весь второй тайм москвичи отыграли в меньшинстве из-за удаления Дмитрия Баринова.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Уфа – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Иванов (с пенальти), 45+8; 1:1 – Лисакович, 73.

«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Саплинов, 70), Камилов (Голубев, 70), Бауэр, Агаларов (Никитин, 90+1), Мрзляк (Бизоза, 90+2), Касинтура (Алиев, 80).

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Сильянов (Едвай, 46), Пабло, Баринов, Жемалетдинов (Живоглядов, 67), Рыбчинский (Зе Луиш, 74), Куликов, Магкеев, Смолов (Миранчук, 74), Камано (Лисакович, 67).

Предупреждения: Камилов, 15; Касинтура, 45+3; Агаларов, 64; Голубев, 90+4 – Баринов, 22; Пабло, 60; Магкеев, 66; Зе Луиш, 88.

Удаление: нет – Баринов, 45+7.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Уфа Локомотив
Комментарии (25)
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balam
1628265787
отскочили паровозы.выводы какие?
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MaxRnD
1628265909
Самим не сыграть, другим не дать и вечный ТМ. Очередной праздник уныния и бесталанности в Уфе
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portero
1628266059
Уфа в большинстве играла отвратно, привычка бить вперед неглядя или просто на отбой, брала верх. Удивительно что Локо не забил в концовке...
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Loko_Roma
1628267224
И ваше очко уходит в зрительный зал
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srg38
1628267374
Очень надеюсь что это удаление охладит пыл Баринова, слишком он грубо и временами неадекватно себя ведет на поле.
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Красногорск_Фан
1628268833
Не смотрел. Судя по комментариям немного потерял. 7 очков в 3-х турах - не плохо. Но Зенит куда более убедителен. Побеждает и с запасом. Если Локомотив согласен на 3-4 место то все оличный норм. Претендует ли на большее (
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Hektor 84
1628279019
Уфа играет в три автобуса бездумно пуляя мяч на вынос
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paracetamol
1628281072
Уфа обрадовалась с дуру!
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