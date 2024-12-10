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    • Дуглас Сантос: «Было бы здорово закончить карьеру в «Зените»

    Дуглас Сантос: «Было бы здорово закончить карьеру в «Зените»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос готов завершить карьеру в клубе.

    – Ты так долго в России, получил паспорт, являешься капитаном команды. Можешь ли ты сейчас сказать, что хотел бы остаться в «Зените» до конца карьеры?

    – Пока план такой: играть как можно больше, пока я в форме, чтобы как можно активнее помогать своим партнерам по команде. Я постараюсь продлить свою карьеру в «Зените» настолько, насколько это возможно. И было бы здорово закончить ее в Петербурге.

    – А после карьеры? Видишь себя в тренерском штабе «Зенита»?

    – После завершения карьеры мне скорее хотелось бы заняться бизнесом, но главным образом проводить как можно больше времени с мамой и папой, которые живут в Бразилии. Я не был дома, кажется, восемь лет. Так что да, первое желание – позаботиться о семье, а дальше уже будем думать.

    • 30-летний игрок куплен «Зенитом» у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.
    • Контракт Дугласа действует до 2027 года.
    • В сезоне РПЛ Сантос сыграл все 18 матчей без замен, сделал 3 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2024 22:49
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    Комментарии (3)
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    erybov1965
    1733863083
    5 лет в России - это очень много,так много,что надо сразу давать гражданство.У нас до недавнего времени,русскоязычные иностранцы за такой срок не могли получить гражданство РФ. Он даже не скрывает,что после окончания карьеры,скорее всего объединится с семьей,которая находится в Бразилии,т.е. гражданином РФ он будет не более 10 лет.Ну теперь всем и даже рьяным фанатам Зенита понятно,для чего было "куплено" временное гражданство своему капитану команды?
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    Скунсы питера
    1733903186
    желание понятно, где еще будешь столько халявы зарабатывать, не особо напрягаясь.
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