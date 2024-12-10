Дуглас Сантос: «Было бы здорово закончить карьеру в «Зените»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос готов завершить карьеру в клубе.

– Ты так долго в России, получил паспорт, являешься капитаном команды. Можешь ли ты сейчас сказать, что хотел бы остаться в «Зените» до конца карьеры?

– Пока план такой: играть как можно больше, пока я в форме, чтобы как можно активнее помогать своим партнерам по команде. Я постараюсь продлить свою карьеру в «Зените» настолько, насколько это возможно. И было бы здорово закончить ее в Петербурге.

– А после карьеры? Видишь себя в тренерском штабе «Зенита»?

– После завершения карьеры мне скорее хотелось бы заняться бизнесом, но главным образом проводить как можно больше времени с мамой и папой, которые живут в Бразилии. Я не был дома, кажется, восемь лет. Так что да, первое желание – позаботиться о семье, а дальше уже будем думать.

30-летний игрок куплен «Зенитом» у «Гамбурга» в 2019 году за 14 миллионов евро.

Контракт Дугласа действует до 2027 года.

В сезоне РПЛ Сантос сыграл все 18 матчей без замен, сделал 3 ассиста.

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