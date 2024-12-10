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    • Орлов назвал единственного игрока «Зенита», который держит уровень

    Орлов назвал единственного игрока «Зенита», который держит уровень

    Комментатор Геннадий Орлов заявил, что почти все игроки «Зенита» сдали.

    «Даже Дуглас Сантос в последнее время как-то сдал.

    Проанализировал состав «Зенита» и пришел к выводу, что ниже своего уровня сейчас не опускается только один игрок – Вильмар Барриос. Вот он по-прежнему держит планку. Выполняет большой объем работы. Все делает как обычно. А вот остальные...» – сказал Орлов.

    • Вильмар в «Зените» 6 лет.
    • При нем команда финиширует в РПЛ только 1-й.
    • Сейчас «Зенит» идет на 2-м месте.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2024 22:21
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    Комментарии (6)
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    алдан2014
    1733883734
    Выгнать поганца! Остальным статистику портит ,редиска, отбивается от коллектива
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    cska1948
    1733897123
    Зениту пора завозить новую партию ПедроВ.
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