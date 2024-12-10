Орлов назвал единственного игрока «Зенита», который держит уровень

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что почти все игроки «Зенита» сдали.

«Даже Дуглас Сантос в последнее время как-то сдал.

Проанализировал состав «Зенита» и пришел к выводу, что ниже своего уровня сейчас не опускается только один игрок – Вильмар Барриос. Вот он по-прежнему держит планку. Выполняет большой объем работы. Все делает как обычно. А вот остальные...» – сказал Орлов.

Вильмар в «Зените» 6 лет.

При нем команда финиширует в РПЛ только 1-й.

Сейчас «Зенит» идет на 2-м месте.

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