«Локомотив» каждую игру должен начинать с минус один». Николич пожаловался на судейство после ничьей с «Уфой»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался по поводу судейства после матча третьего тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Второй тайм москвичи провели в меньшинстве.

«Очень сложно мы начали этот чемпионат. Явная ошибка на четвертой минуте в первом туре, когда нам отменили забитый Гжегожем Крыховяком гол. Потом явная ошибка во втором туре, когда мы пропустили гол со штрафного против ЦСКА.

Думаю, что завтра тоже будем считать явной ошибкой, как пропустили гол сегодня. Нам понятно, что мы каждую игру должны начинать с минус один, а потом разворачивать игру в нашу сторону. Всe», – сказал серб.

«Локомотив» впервые в сезоне потерял очки.

Красную карточку у «Локомотива» в 1-м тайме получил Дмитрий Баринов .

. В следующем туре «Локомотив» примет «Зенит» (15 августа).

Николич – после игры с «Уфой»: «Я недоволен, не хочу ничего комментировать»