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    Николич – после игры с «Уфой»: «Я недоволен, не хочу ничего комментировать»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич не был настроен на общение со СМИ после матча третьего тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Москвичи второй тайм играли в меньшинстве.

    «Я недоволен результатом, ничего не хочу комментировать. Хочу только поздравить команду с борьбой, и что у нас были силы вернуться в такую игру. Поздравляю болельщиков, которые приехали сюда, проделав такой путь. Я всe сказал», – заключил серб.

    • «Локомотив» впервые в сезоне потерял очки.
    • Красную карточку у «Локомотива» в 1-м тайме получил Дмитрий Баринов.
    • В следующем туре «Локомотив» примет «Зенит» (15 августа).

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    Источник: «Матч ТВ»

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