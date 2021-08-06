Николич – после игры с «Уфой»: «Я недоволен, не хочу ничего комментировать»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич не был настроен на общение со СМИ после матча третьего тура РПЛ против «Уфы» (1:1). Москвичи второй тайм играли в меньшинстве.

«Я недоволен результатом, ничего не хочу комментировать. Хочу только поздравить команду с борьбой, и что у нас были силы вернуться в такую игру. Поздравляю болельщиков, которые приехали сюда, проделав такой путь. Я всe сказал», – заключил серб.