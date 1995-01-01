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    «Зенит» возобновил переговоры по форварду «Монпелье» Лаборду

    «Зенит» вернулся к кандидатуре нападающего «Монпелье» Гаэтана Лаборда. Возобновить переговоры россиян заставил возможный уход форварда Сердара Азмуна.

    В Лаборде заинтересован лично главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    • В апреле сообщалось, что «Зенит» может купить француза за 20 миллионов евро плюс бонусы.
    • Петербургский клуб готов увеличить зарплату форварда в 3,5 раза.
    • В минувшем сезоне Лаборд провел за «Монпелье» 43 матча, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.

    Форвард «Монпелье» Лаборд – о переходе в «Зенит»: «У клуба есть красивые аргументы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 12:04
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13746

      Garrincha58 55 минут назад

      у Зенита трансферы всё через одно место

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      Рейтинг: +12056

      paracetamol 1 час назад

      Вроде забивной. Можно было бы и подумать брать, но Зюба совсем ноль, а Ерохин травмирован, травма всегда может открыться.

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      Рейтинг: +12644

      Skull_Boy 1 час назад

      Йовелич из Франкфурта стоит дешевле и продуктивнее

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      Рейтинг: +11225

      ilichkadr 2 часа назад

      Судя по тому, что Лаборд провел за «Монпелье» 43 матча, забил 18 голов и сделал 9 ассистов, то игрок командный и забивной.

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