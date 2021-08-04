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  • «Зенит» возобновил переговоры по форварду «Монпелье» Лаборду

«Зенит» возобновил переговоры по форварду «Монпелье» Лаборду

4 августа 2021, 12:04
6

«Зенит» вернулся к кандидатуре нападающего «Монпелье» Гаэтана Лаборда. Возобновить переговоры россиян заставил возможный уход форварда Сердара Азмуна.

В Лаборде заинтересован лично главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

  • В апреле сообщалось, что «Зенит» может купить француза за 20 миллионов евро плюс бонусы.
  • Петербургский клуб готов увеличить зарплату форварда в 3,5 раза.
  • В минувшем сезоне Лаборд провел за «Монпелье» 43 матча, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.

Форвард «Монпелье» Лаборд – о переходе в «Зенит»: «У клуба есть красивые аргументы»

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монпелье Зенит Лаборд Гаэтан
Комментарии (6)
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ilichkadr
1628068650
Судя по тому, что Лаборд провел за «Монпелье» 43 матча, забил 18 голов и сделал 9 ассистов, то игрок командный и забивной.
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Skull_Boy
1628069040
Йовелич из Франкфурта стоит дешевле и продуктивнее
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paracetamol
1628069166
Вроде забивной. Можно было бы и подумать брать, но Зюба совсем ноль, а Ерохин травмирован, травма всегда может открыться.
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Garrincha58
1628072566
у Зенита трансферы всё через одно место
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алдан2014
1628086788
Дзюба значит на пенсию?
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