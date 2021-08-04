«Зенит» возобновил переговоры по форварду «Монпелье» Лаборду

«Зенит» вернулся к кандидатуре нападающего «Монпелье» Гаэтана Лаборда. Возобновить переговоры россиян заставил возможный уход форварда Сердара Азмуна.
В Лаборде заинтересован лично главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
- В апреле сообщалось, что «Зенит» может купить француза за 20 миллионов евро плюс бонусы.
- Петербургский клуб готов увеличить зарплату форварда в 3,5 раза.
- В минувшем сезоне Лаборд провел за «Монпелье» 43 матча, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.
Форвард «Монпелье» Лаборд – о переходе в «Зенит»: «У клуба есть красивые аргументы»
Источник: Eurostavka