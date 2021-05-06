Eurostavka: «Зенит» готов увеличить зарплату Лаборда в 3,5 раза

«Зенит» сделал предложение нападающему «Монпелье» Гаэтану Лаборду, сообщает Eurostavka.

По информации источника, петербургский клуб готов платить футболисту 2,5 миллиона евро в год. Во Франции он зарабатывает в 3,5 раза меньше – 720 тысяч за сезон.

Ранее стало известно, что «Зенит» может купить француза за 20 миллионов евро плюс бонусы.