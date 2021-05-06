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    Eurostavka: «Зенит» готов увеличить зарплату Лаборда в 3,5 раза

    «Зенит» сделал предложение нападающему «Монпелье» Гаэтану Лаборду, сообщает Eurostavka.

    По информации источника, петербургский клуб готов платить футболисту 2,5 миллиона евро в год. Во Франции он зарабатывает в 3,5 раза меньше – 720 тысяч за сезон.

    Ранее стало известно, что «Зенит» может купить француза за 20 миллионов евро плюс бонусы.

    • В текущем сезоне Лаборд забил 14 голов и сделал 8 ассистов в 39 матчах.
    • У 27-летнего форварда тот же агент, что и у главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".

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    06.05.2021 23:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +248

      Лфшт 6 минут назад

      Какая неожиданность !!!

      0
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      Рейтинг: +3603

      Fusballer 9 минут назад

      И агенту столько же надо.

      0
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      Рейтинг: +2696

      AZ 17 минут назад

      Какие бабки просираются...

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