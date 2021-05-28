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  • Форвард «Монпелье» Лаборд – о переходе в «Зенит»: «У клуба есть красивые аргументы»

Форвард «Монпелье» Лаборд – о переходе в «Зенит»: «У клуба есть красивые аргументы»

28 мая 2021, 15:54
16

Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд не исключил свой переход в «Зенит».

«Это чемпион России, команда регулярно выступает в Лиге чемпионов. «Зенит» – отличный клуб со стабильными результатами.

Лига чемпионов, возможность выигрывать трофеи в каждом сезоне. У «Зенита» есть красивые аргументы», – сказал 27-летний футболист.

  • В апреле сообщалось, что «Зенит» может купить француза за 20 миллионов евро плюс бонусы.
  • Петербургский клуб готов увеличить зарплату форварда в 3,5 раза.
  • В минувшем сезоне Лаборд провел за «Монпелье» 43 матча, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монпелье Зенит Лаборд Гаэтан
Комментарии (16)
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САДЫЧОК
1622207366
Форвард «Монпелье» Лаборд – о переходе в «Зенит»: «У клуба есть красивые.... денежные знаки !
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Алехсбургер.
1622208149
Лишь бы опять не как Йоан Молло... Позору не оберёшься.
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Skull_Boy
1622210967
Покупать форварда, который отпылит максимум 1,5 сезона за условную 20ку просто тупо гениально и видимо он настолько хорош, что на болт не упал Лиону, Марселю, Монако и Лиллю, а насчет регулярных выступлений в ЛЧ громко сказано, вернее регулярно отсасывает в самых легкий группах вот это да
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Arturashvilli
1622217052
Не являюсь болельщиком Питерского Зенита, но Лаборд в плане профессионализма кажется топовым игроком
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Andrew01
1622217687
Красивая платиновая карта, куда капает зряплата.
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_Marqella_
1622219811
Хочешь быть чемпионом??? Иди в Зенит !!!!
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Hektor 84
1622222276
Один из них большая газовая труба
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paracetamol
1622226780
Если забивной, то можно и взять. Дзюба покер только Танбову забивать способен.
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житель СПб
1622230025
Увеличить зарплату в 3,5 раза - действительно, красивые аргументы!
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Вомбат
1622233198
Лаборда купят в Зенит только в случае продажи Азмуна. Но пока предожений по Азмуну нет.
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