Форвард «Монпелье» Лаборд – о переходе в «Зенит»: «У клуба есть красивые аргументы»

Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд не исключил свой переход в «Зенит».
«Это чемпион России, команда регулярно выступает в Лиге чемпионов. «Зенит» – отличный клуб со стабильными результатами.
Лига чемпионов, возможность выигрывать трофеи в каждом сезоне. У «Зенита» есть красивые аргументы», – сказал 27-летний футболист.
- В апреле сообщалось, что «Зенит» может купить француза за 20 миллионов евро плюс бонусы.
- Петербургский клуб готов увеличить зарплату форварда в 3,5 раза.
- В минувшем сезоне Лаборд провел за «Монпелье» 43 матча, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.
Источник: RMC Sport