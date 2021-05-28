Форвард «Монпелье» Лаборд – о переходе в «Зенит»: «У клуба есть красивые аргументы»

Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд не исключил свой переход в «Зенит».

«Это чемпион России, команда регулярно выступает в Лиге чемпионов. «Зенит» – отличный клуб со стабильными результатами.

Лига чемпионов, возможность выигрывать трофеи в каждом сезоне. У «Зенита» есть красивые аргументы», – сказал 27-летний футболист.