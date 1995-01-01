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    Форвард «Монпелье» Лаборд – о переходе в «Зенит»: «У клуба есть красивые аргументы»

    Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборд не исключил свой переход в «Зенит».

    «Это чемпион России, команда регулярно выступает в Лиге чемпионов. «Зенит» – отличный клуб со стабильными результатами.

    Лига чемпионов, возможность выигрывать трофеи в каждом сезоне. У «Зенита» есть красивые аргументы», – сказал 27-летний футболист.

    • В апреле сообщалось, что «Зенит» может купить француза за 20 миллионов евро плюс бонусы.
    • Петербургский клуб готов увеличить зарплату форварда в 3,5 раза.
    • В минувшем сезоне Лаборд провел за «Монпелье» 43 матча, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12360

      Skull_Boy 23 минуты назад

      Покупать форварда, который отпылит максимум 1,5 сезона за условную 20ку просто тупо гениально и видимо он настолько хорош, что на болт не упал Лиону, Марселю, Монако и Лиллю, а насчет регулярных выступлений в ЛЧ громко сказано, вернее регулярно отсасывает в самых легкий группах вот это да

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      Рейтинг: +2434

      Алехсбургер. 1 час назад

      Лишь бы опять не как Йоан Молло...

      Позору не оберёшься.

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      Рейтинг: +7017

      САДЫЧОК 1 час назад

      Форвард «Монпелье» Лаборд – о переходе в «Зенит»: «У клуба есть красивые.... денежные знаки !

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      Рейтинг: +1567

      spam2009 > САДЫЧОК 1 час назад

      не денежные а газовые)))

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