Комличенко – об уходе Карпина из «Ростова»: «Неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Он топ-тренер»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.

«Что сказать об уходе Карпина? Одно слово – неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Топ-тренер, мне нравится очень. Думаю, при работе в сборной России он будет объективен ко всем.

Если я буду хорошо выступать и позовут, то почему нет. Но пока рано об этом говорить», – сказал Комличенко.

«Ростов» при Карпине выиграл 37% матчей РПЛ.

Карпин выводил клуб в еврокубки.

«Ростов» планирует в течение нескольких дней назначить преемника Карпина.

«Сложное, мучительное решение. Но так будет лучше для всех». Карпин объяснил уход из «Ростова»