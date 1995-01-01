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    Комличенко – об уходе Карпина из «Ростова»: «Неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Он топ-тренер»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.

    «Что сказать об уходе Карпина? Одно слово – неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Топ-тренер, мне нравится очень. Думаю, при работе в сборной России он будет объективен ко всем.

    Если я буду хорошо выступать и позовут, то почему нет. Но пока рано об этом говорить», – сказал Комличенко.

    • «Ростов» при Карпине выиграл 37% матчей РПЛ.
    • Карпин выводил клуб в еврокубки.
    • «Ростов» планирует в течение нескольких дней назначить преемника Карпина.

    «Сложное, мучительное решение. Но так будет лучше для всех». Карпин объяснил уход из «Ростова»

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7003

      playsh 23 минуты назад

      Топ-тренер,это человек,имеющий титулы.И не только у себя на Родине.
      А так жалей себе дальше,будь любезен...

      0
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      Рейтинг: +12642

      Skull_Boy 1 час назад

      Топ тренер чего интересно колхоза Ясная поляна или огорода и т.е. обосраться в квалификации это называется вывел команду в еврокубки

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