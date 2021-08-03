Комличенко – об уходе Карпина из «Ростова»: «Неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Он топ-тренер»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.
«Что сказать об уходе Карпина? Одно слово – неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Топ-тренер, мне нравится очень. Думаю, при работе в сборной России он будет объективен ко всем.
Если я буду хорошо выступать и позовут, то почему нет. Но пока рано об этом говорить», – сказал Комличенко.
- «Ростов» при Карпине выиграл 37% матчей РПЛ.
- Карпин выводил клуб в еврокубки.
- «Ростов» планирует в течение нескольких дней назначить преемника Карпина.
«Сложное, мучительное решение. Но так будет лучше для всех». Карпин объяснил уход из «Ростова»
Источник: Eurostavka