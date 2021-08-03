Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комличенко – об уходе Карпина из «Ростова»: «Неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Он топ-тренер»

Комличенко – об уходе Карпина из «Ростова»: «Неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Он топ-тренер»

3 августа 2021, 11:43
6

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.

«Что сказать об уходе Карпина? Одно слово – неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Топ-тренер, мне нравится очень. Думаю, при работе в сборной России он будет объективен ко всем.

Если я буду хорошо выступать и позовут, то почему нет. Но пока рано об этом говорить», – сказал Комличенко.

  • «Ростов» при Карпине выиграл 37% матчей РПЛ.
  • Карпин выводил клуб в еврокубки.
  • «Ростов» планирует в течение нескольких дней назначить преемника Карпина.

«Сложное, мучительное решение. Но так будет лучше для всех». Карпин объяснил уход из «Ростова»

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Комличенко Николай Карпин Валерий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1627981729
Топ тренер чего интересно колхоза Ясная поляна или огорода и т.е. обосраться в квалификации это называется вывел команду в еврокубки
Ответить
Plyash
1627986762
Топ-тренер,это человек,имеющий титулы.И не только у себя на Родине. А так жалей себе дальше,будь любезен...
Ответить
ArReal
1627991178
Комличенко лизнул на прощанье - хочет в сборную вызов получить)
Ответить
GoLenaStop
1628022622
Ростсельмаш, держись! Очередное дерьмо - пусть уплывает, а вы- играйте в НАШ ростовский футбол! Удачи! С уважением
Ответить
Главные новости
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
1
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
5
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
16
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
7
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
1
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+