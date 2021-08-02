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    «Ростов» при Карпине выиграл 37% матчей РПЛ

    За более чем три года работы главного тренера Валерия Карпина «Ростов» при нем выиграл 37 процентов матчей РПЛ. На счету команды в этот период 37 побед, 27 ничьих и 37 поражений.

    «Ростов» при Карпине забил в РПЛ 116 голов и пропустил 125.

    • Карпин выводил клуб в еврокубки.
    • «Ростов» планирует в течение нескольких дней назначить преемника Карпина.
    • В сентября сборная России возобновит отбор чемпионата мира-2022 – он ее возглавляет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2021 22:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6088

      Fusballer 1 час назад

      Черчесов как раз свободен.

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      Рейтинг: +2458

      Derzkiy1 > Fusballer 1 час назад

      Его только если в фнл возьмут, в клубах понимают уровень тренера.

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      Рейтинг: +7284

      Alekxei Z. 3 часа назад

      При чём здесь показатели за 3 года ?
      Всё от лукавого !!!
      В последних 16 играх команда победила в 3 ( !!! ).
      Всё логично , досвидос !!!

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