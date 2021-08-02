«Ростов» при Карпине выиграл 37% матчей РПЛ

За более чем три года работы главного тренера Валерия Карпина «Ростов» при нем выиграл 37 процентов матчей РПЛ. На счету команды в этот период 37 побед, 27 ничьих и 37 поражений.

«Ростов» при Карпине забил в РПЛ 116 голов и пропустил 125.

Карпин выводил клуб в еврокубки.

«Ростов» планирует в течение нескольких дней назначить преемника Карпина.

В сентября сборная России возобновит отбор чемпионата мира-2022 – он ее возглавляет.

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