«Сложное, мучительное решение. Но так будет лучше для всех». Карпин объяснил уход из «Ростова»

Валерий Карпин развернуто высказался по поводу отставки из «Ростова». Теперь он работает только в сборной России.

«Друзья! Болельщики футбольного клуба «Ростов»! Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК «Ростов», и для сборной России.

Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

Сегодня у нас состоялся откровенный разговор с президентом «Ростова» Арташесом Владимировичем Арутюнянц. Мы говорили не как президент и главный тренер. Прежде всего, мы близкие друзья, у которых не существует секретов друг от друга. Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как и для «Ростова», так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения.

Ростов-на-Дону – город, который я полюбил всем сердцем, город, подаривший мне много счастливых лет и, что тоже важно, двух дочерей-ростовчанок. «Ростов» был, есть и будет в моeм сердце, и при этом я не прощаюсь. Ростовская область, город, клуб, болельщики – здесь всe стало для меня родным и уютным. Я ухожу с должности главного тренера «Ростова», но я остаюсь в Ростове-на-Дону.

Хотел бы поблагодарить Арташеса Владимировича за предоставленную возможность оставаться столько времени у руля такого замечательного клуба, как «Ростов». Мне было оказано поистине безграничное доверие, поддержка. Арташес Владимирович – лучший президент, но, что ещe важнее, друг, на которого я всегда могу положиться.

Большое спасибо болельщикам за ту любовь и поддержку, которую они оказывают и, уверен, будут оказывать команде, мне и моей семье.

Хочу поблагодарить руководство, игроков и сотрудников клуба, а также всех, кто был с командой все эти годы. Отдельная благодарность губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву за поддержку и помощь на протяжении этого времени.

Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне, и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжeлое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий – простите. Мы старались. Делали всe, как умеем, и всe, что в наших силах. Спасибо вам!» – высказался Карпин.