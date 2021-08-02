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  • «Сложное, мучительное решение. Но так будет лучше для всех». Карпин объяснил уход из «Ростова»

«Сложное, мучительное решение. Но так будет лучше для всех». Карпин объяснил уход из «Ростова»

2 августа 2021, 21:29
37

Валерий Карпин развернуто высказался по поводу отставки из «Ростова». Теперь он работает только в сборной России.

«Друзья! Болельщики футбольного клуба «Ростов»! Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК «Ростов», и для сборной России.

Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

Сегодня у нас состоялся откровенный разговор с президентом «Ростова» Арташесом Владимировичем Арутюнянц. Мы говорили не как президент и главный тренер. Прежде всего, мы близкие друзья, у которых не существует секретов друг от друга. Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как и для «Ростова», так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения.

Ростов-на-Дону – город, который я полюбил всем сердцем, город, подаривший мне много счастливых лет и, что тоже важно, двух дочерей-ростовчанок. «Ростов» был, есть и будет в моeм сердце, и при этом я не прощаюсь. Ростовская область, город, клуб, болельщики – здесь всe стало для меня родным и уютным. Я ухожу с должности главного тренера «Ростова», но я остаюсь в Ростове-на-Дону.

Хотел бы поблагодарить Арташеса Владимировича за предоставленную возможность оставаться столько времени у руля такого замечательного клуба, как «Ростов». Мне было оказано поистине безграничное доверие, поддержка. Арташес Владимирович – лучший президент, но, что ещe важнее, друг, на которого я всегда могу положиться.

Большое спасибо болельщикам за ту любовь и поддержку, которую они оказывают и, уверен, будут оказывать команде, мне и моей семье.

Хочу поблагодарить руководство, игроков и сотрудников клуба, а также всех, кто был с командой все эти годы. Отдельная благодарность губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву за поддержку и помощь на протяжении этого времени.

Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне, и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжeлое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий – простите. Мы старались. Делали всe, как умеем, и всe, что в наших силах. Спасибо вам!» – высказался Карпин.

  • Карпин работал в Ростове-на-Дону с 2017 года.
  • Он выводил клуб в еврокубки.
  • В сентября сборная России возобновит отбор чемпионата мира-2022.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1627929526
Правильное честное решение.
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oyabun
1627929673
"...но я остаюсь в Ростове-на-Дону.". Ой, вот только не надо этих сказок Венского леса. Через пару недель максимум уже будет в Москве.
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житель СПб
1627932021
Спасибо, Валерий! Спасибо за Вашу искренность. Старание быть честным. Спасибо за футбол Ростова эти годы.
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BarStep
1627933421
Честно, искренне, с любовью к клубу, болельщикам, городу.. И это подкупает.. Теперь ты для всех нас болельщиков общий.. Ну что парни поддержим? Валера, верим!
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Вомбат
1627933721
Решение правильное и текст достойный. Респект!
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Retiremen_VMF
1627934652
Жизнь идет и остановить ее не возможно. Пришло время поработать на благо России. А то что приходится разрывать так хорошо складывающиеся отношение, это избытки производства.
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Серёга Краснодарский
1627935088
И Вам спасибо. Валерий удачи и успехов.
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portero
1627965094
Валера фарта тебе со сборной!!!!
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Plyash
1627979700
Неоднозначное,но очень мужественное,понятное,а самое главное - честное заявление. Человек попробовал,понял невозможность работы на два клуба и принял решение,зная,сколько негатива и желчи это вызовет. Ребята,всё произошло,кончилось.Давайте успокоимся и не будем мешать работать.Ростову и нашей сборной удачи.
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zigbert
1627994857
Разумное и правильное решение. Тут уж как говорится :"За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь".
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