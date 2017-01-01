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    «Сложное, мучительное решение. Но так будет лучше для всех». Карпин объяснил уход из «Ростова»

    Валерий Карпин развернуто высказался по поводу отставки из «Ростова». Теперь он работает только в сборной России.

    «Друзья! Болельщики футбольного клуба «Ростов»! Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК «Ростов», и для сборной России.

    Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

    Сегодня у нас состоялся откровенный разговор с президентом «Ростова» Арташесом Владимировичем Арутюнянц. Мы говорили не как президент и главный тренер. Прежде всего, мы близкие друзья, у которых не существует секретов друг от друга. Мы пришли к мнению, что в сложившейся ситуации лучшим вариантом, как и для «Ростова», так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения.

    Ростов-на-Дону – город, который я полюбил всем сердцем, город, подаривший мне много счастливых лет и, что тоже важно, двух дочерей-ростовчанок. «Ростов» был, есть и будет в моeм сердце, и при этом я не прощаюсь. Ростовская область, город, клуб, болельщики – здесь всe стало для меня родным и уютным. Я ухожу с должности главного тренера «Ростова», но я остаюсь в Ростове-на-Дону.

    Хотел бы поблагодарить Арташеса Владимировича за предоставленную возможность оставаться столько времени у руля такого замечательного клуба, как «Ростов». Мне было оказано поистине безграничное доверие, поддержка. Арташес Владимирович – лучший президент, но, что ещe важнее, друг, на которого я всегда могу положиться.

    Большое спасибо болельщикам за ту любовь и поддержку, которую они оказывают и, уверен, будут оказывать команде, мне и моей семье.

    Хочу поблагодарить руководство, игроков и сотрудников клуба, а также всех, кто был с командой все эти годы. Отдельная благодарность губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву за поддержку и помощь на протяжении этого времени.

    Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне, и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжeлое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий – простите. Мы старались. Делали всe, как умеем, и всe, что в наших силах. Спасибо вам!» – высказался Карпин.

    • Карпин работал в Ростове-на-Дону с 2017 года.
    • Он выводил клуб в еврокубки.
    • В сентября сборная России возобновит отбор чемпионата мира-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии10
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      Рейтинг: +910

      fhnv 3 минуты назад

      Ну и правильно сделал

      0
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      Рейтинг: +1067

      Кронштадт65 7 минут назад

      вот это поворотец!!!!!!!!!!! а я то грешным делом подумал наконец то настоящий мужик пришел в сборную. продажный как все.

      1
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      Рейтинг: +95

      Chehofff 12 минут назад

      Зарплата в сборной России капает. Напряга в сборной никакого. Недвижимость в Испании давно заждалась. Пошел этот Ростов лесом. Акуна-матата!!!

      0
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      Рейтинг: +28580

      oyabun 15 минут назад

      "...но я остаюсь в Ростове-на-Дону.". Ой, вот только не надо этих сказок Венского леса. Через пару недель максимум уже будет в Москве.

      2
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      Рейтинг: +45669

      MaxRnD > oyabun 9 минут назад

      Если попрут со сборной, то может и вернуться. Арутюнянц, как человек, вроде не злопамятный

      2
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      Рейтинг: +28580

      oyabun > MaxRnD 3 минуты назад

      Ну раньше чем через год по-любому не попрут, а Ростов то без тренера не останется, место уже будет занято.

      1
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      Рейтинг: +28580

      oyabun > MaxRnD 1 минуту назад

      Есть прогнозы по новому тренеру?

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      Рейтинг: +45669

      MaxRnD > oyabun 30 секунд назад

      К структуре клуба отношения не имею, поэтому сказать ничего не могу (

      1
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      Рейтинг: +21156

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Правильное честное решение.

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      Рейтинг: +1896

      Play 22 минуты назад

      Что за чушь, Валера, ты совсем сдурел? Или тебя Черчесов укусил? Готовил команду к сезону и слился после двух туров, *битесь как хотите теперь.

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