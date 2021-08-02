Арутюнянц – об отставке Карпина: «Пришли к мнению, что лучшим вариантом будет работа в сборной России без совмещения»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал отставку главного тренера Валерия Карпина. Это совместное решение.

«Уважаемые болельщики «Ростова»!

У нас состоялась встреча с Валерием Георгиевичем Карпиным, по итогам которой мы пришли к мнению, что в этой ситуации лучшим вариантом, как для «Ростова», так и для Валерия Георгиевича, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения.

Для меня это было тяжeлое решение, так как Валерий Георгиевич ещe и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба «Ростов».

Мы не прощаемся! Удачи и успехов тебе, Георгиевич!» – сказал Арутюнянц.

Карпин работал в Ростове-на-Дону с 2017 года.

Он выводил клуб в еврокубки.

В сентября сборная России возобновит отбор чемпионата мира-2022.

«Сложное, мучительное решение. Но так будет лучше для всех». Карпин объяснил уход из «Ростова»