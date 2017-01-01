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    Арутюнянц – об отставке Карпина: «Пришли к мнению, что лучшим вариантом будет работа в сборной России без совмещения»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал отставку главного тренера Валерия Карпина. Это совместное решение.

    «Уважаемые болельщики «Ростова»!

    У нас состоялась встреча с Валерием Георгиевичем Карпиным, по итогам которой мы пришли к мнению, что в этой ситуации лучшим вариантом, как для «Ростова», так и для Валерия Георгиевича, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения.

    Для меня это было тяжeлое решение, так как Валерий Георгиевич ещe и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба «Ростов».

    Мы не прощаемся! Удачи и успехов тебе, Георгиевич!» – сказал Арутюнянц.

    • Карпин работал в Ростове-на-Дону с 2017 года.
    • Он выводил клуб в еврокубки.
    • В сентября сборная России возобновит отбор чемпионата мира-2022.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21156

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      По-мужски! Возможно, и не навсегда.)

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