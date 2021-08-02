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  • Арутюнянц – об отставке Карпина: «Пришли к мнению, что лучшим вариантом будет работа в сборной России без совмещения»

Арутюнянц – об отставке Карпина: «Пришли к мнению, что лучшим вариантом будет работа в сборной России без совмещения»

2 августа 2021, 21:42
6

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал отставку главного тренера Валерия Карпина. Это совместное решение.

«Уважаемые болельщики «Ростова»!

У нас состоялась встреча с Валерием Георгиевичем Карпиным, по итогам которой мы пришли к мнению, что в этой ситуации лучшим вариантом, как для «Ростова», так и для Валерия Георгиевича, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения.

Для меня это было тяжeлое решение, так как Валерий Георгиевич ещe и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга. От себя лично хочу поблагодарить Валерия Георгиевича за огромный вклад в развитие и становление футбольного клуба «Ростов».

Мы не прощаемся! Удачи и успехов тебе, Георгиевич!» – сказал Арутюнянц.

  • Карпин работал в Ростове-на-Дону с 2017 года.
  • Он выводил клуб в еврокубки.
  • В сентября сборная России возобновит отбор чемпионата мира-2022.

«Сложное, мучительное решение. Но так будет лучше для всех». Карпин объяснил уход из «Ростова»

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1627930247
По-мужски! Возможно, и не навсегда.)
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yorgenbarenz
1627931411
Да,после двух безоговорочных зведюлей на своём поле стало понятно: команда никуя не готова к чемпионату страны.Кстати подвернулось совмещение для отмазки.Теперь главное не проиграть вдребезги хорватам,чтобы не полезли хмурые воспоминания болел о высказываниях Федуна про авиаторов....
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Сильвербой
1627931585
Это скорее всего Зенит онаниста выгоняет в Ростов, вот эстонец и слился!
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Дедуктор
1627964288
Выгонять Карпина надо было раньше. Еще после безвольного еврокубкового поражения евреям на своем поле.
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Plyash
1627978620
Молодцы ребята,мужики!!! Совместно приняли правильное,взвешенное в общем-то,решение.Удачи Ростову и команде Карпина,а значит всем нам.
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