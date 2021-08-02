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РПЛ. «Сочи» перед «Партизаном» победил в гостях «Ахмат»

2 августа 2021, 21:59
21

«Ахмат» после победы в первом туре над «Крыльями Советов» проиграл дома «Сочи». Первый мяч гостей – автогол арендованного у «Краснодара» Даниила Уткина.

На этой неделе «Сочи» проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против сербского «Партизана».

Россия. РПЛ. 2-й тур

Ахмат (Грозный) – Сочи – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уткин, 26 (в свои ворота); 0:2 – Дуганджич, 59; 1:2 – Янку, 86.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Лысцов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Коновалов (Садулаев, 64), Карапузов (Семенов, 63), Уткин (Архипов, 64), Харин (Янку, 82), Конате (Альсултанов, 82).

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Прохин, Барац, Родриго, Терехов, Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 90), Бурмистров (Попов, 70), Воробьeв (Заика, 46), Дуганджич.

Предупреждения: Лысцов, 13 – Дуганджич, 30; Нобоа, 89; Попов, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига конференций Ахмат Сочи Партизан
Комментарии (21)
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sobaka120982
1627931065
Ура товарищи)))!!!!! С победой нас Сочинцы!!! Ай да на море , вечерний заплыв
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ilichkadr
1627931096
Мало кто сомневался в победе Сочи. Талалаев слабый тренер.
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paracetamol
1627931326
Браво Сочи, теперь громить партизан!
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JTherry
1627931537
начало матча - ловили змею...) чья гадюка вползла на Колизей?
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derrik2000
1627932115
1-й и 2-й таймы Ахмата - как будто две разные команды в зелёной форме вышли. Если в 1-м тайме как-то играли с Сочи на равных, то на 2-й тайм на поле вышел какой-то колхоз, а не профессиональная команда РПЛ! И гол в ворота Сочи это - "гол имени Заболотного". Да и вся команда "Сочи" к этому голу, что называется, "приложила руку": ни с того ни с сего "вжались " в свою штрафную последние минут 15.
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BarStep
1627932540
Нобоа конечно красавчик, слов нет.. А как по-русски шпарит, а!
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portero
1627932683
Сочи с тремя очками! А то бы было совсем грустно...
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Argon
1627935568
Сочи попал на Партизан? Что-то страшно за Сочи
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paracetamol
1627936327
Сочи хорошо смотрелся с Ахмадом, хотя и сдох в концовке. Ну а партизаны - это же колхозники, фермеры по-ихнему, с вилами да топорами. Надо их разогнать по полю!
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Дедуктор
1627964604
У Партизана славная история времен Югославии. Много было в копилке славных побед. Было время, когда Партизан специализировался на английских клубах. Выкидывал из еврокубков любой британский клуб вне зависимости от регалий оного. Сейчас Партизан, конечно, не тот. Шансы у Сочи есть. Но - маленькие.
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