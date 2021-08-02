РПЛ. «Сочи» перед «Партизаном» победил в гостях «Ахмат»

«Ахмат» после победы в первом туре над «Крыльями Советов» проиграл дома «Сочи». Первый мяч гостей – автогол арендованного у «Краснодара» Даниила Уткина.

На этой неделе «Сочи» проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против сербского «Партизана».

Россия. РПЛ. 2-й тур

Ахмат (Грозный) – Сочи – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уткин, 26 (в свои ворота); 0:2 – Дуганджич, 59; 1:2 – Янку, 86.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Лысцов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Коновалов (Садулаев, 64), Карапузов (Семенов, 63), Уткин (Архипов, 64), Харин (Янку, 82), Конате (Альсултанов, 82).

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Прохин, Барац, Родриго, Терехов, Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 90), Бурмистров (Попов, 70), Воробьeв (Заика, 46), Дуганджич.

Предупреждения: Лысцов, 13 – Дуганджич, 30; Нобоа, 89; Попов, 90+3.

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