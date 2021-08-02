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    РПЛ. «Сочи» перед «Партизаном» победил в гостях «Ахмат»

    «Ахмат» после победы в первом туре над «Крыльями Советов» проиграл дома «Сочи». Первый мяч гостей – автогол арендованного у «Краснодара» Даниила Уткина.

    На этой неделе «Сочи» проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против сербского «Партизана».

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Ахмат (Грозный) – Сочи – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уткин, 26 (в свои ворота); 0:2 – Дуганджич, 59; 1:2 – Янку, 86.

    «Ахмат»: Шелия, Быстров, Лысцов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Коновалов (Садулаев, 64), Карапузов (Семенов, 63), Уткин (Архипов, 64), Харин (Янку, 82), Конате (Альсултанов, 82).

    «Сочи»: Заболотный, Маргасов, Прохин, Барац, Родриго, Терехов, Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 90), Бурмистров (Попов, 70), Воробьeв (Заика, 46), Дуганджич.

    Предупреждения: Лысцов, 13 – Дуганджич, 30; Нобоа, 89; Попов, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2021 21:59
    Комментарии16
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      Рейтинг: +12019

      paracetamol 2 часа назад

      Сочи хорошо смотрелся с Ахмадом, хотя и сдох в концовке. Ну а партизаны - это же колхозники, фермеры по-ихнему, с вилами да топорами. Надо их разогнать по полю!

      0
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      Рейтинг: +1068

      Argon 2 часа назад

      Сочи попал на Партизан? Что-то страшно за Сочи

      0
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      ...
      Рейтинг: +5957

      vladik12 > Argon 2 часа назад

      Вы в танке там, что ли?

      0
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      ...
      Рейтинг: +12019

      paracetamol > Argon 2 часа назад

      Не сцы...!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +49848

      portero 3 часа назад

      Сочи с тремя очками!
      А то бы было совсем грустно...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5241

      BarStep 3 часа назад

      Нобоа конечно красавчик, слов нет..

      А как по-русски шпарит, а!

      3
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      ...
      Рейтинг: +5957

      vladik12 > BarStep 2 часа назад

      Да и спутницу здесь себе хорошую отхватил).

      0
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      Рейтинг: +2388

      ySS 3 часа назад

      Пожалуй фарт был на стороне приезжих.

      0
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      Рейтинг: +16114

      derrik2000 3 часа назад

      1-й и 2-й таймы Ахмата - как будто две разные команды в зелёной форме вышли.
      Если в 1-м тайме как-то играли с Сочи на равных, то на 2-й тайм на поле вышел какой-то колхоз, а не профессиональная команда РПЛ!
      И гол в ворота Сочи это - "гол имени Заболотного".
      Да и вся команда "Сочи" к этому голу, что называется, "приложила руку": ни с того ни с сего "вжались " в свою штрафную последние минут 15.

      3
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      Рейтинг: +15791

      JTherry 3 часа назад

      начало матча - ловили змею...) чья гадюка вползла на Колизей?

      1
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      Рейтинг: +1154

      tarasofka 3 часа назад

      как же стыдно за спартак 9 место!

      1
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      Рейтинг: +12019

      paracetamol 3 часа назад

      Браво Сочи, теперь громить партизан!

      1
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      Рейтинг: +49848

      portero > paracetamol 3 часа назад

      Удачи пожелаем Сочи, а громить, может и не получится...

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      Рейтинг: +11204

      ilichkadr 3 часа назад

      Мало кто сомневался в победе Сочи. Талалаев слабый тренер.

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