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Ахмат - Сочи

02.08.2021, Понедельник, 20:00 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Россия. Премьер-лига, 2 тур Ахмат - Сочи
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
17 тур
7 декабря, понедельник 19:00 Сочи 2:0 Ахмат
7 тур
12 сентября, суббота 19:00 Ахмат 0:1 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
24 тур
26 июня, пятница 18:00 Ахмат 1:1 Сочи
11 тур
30 сентября, понедельник 19:30 Сочи 2:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +101341

    zigbert 3 августа 2021, 14:47

    Ахмат заиграл лишь в концовке.

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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 3 августа 2021, 06:18

    Сочи с победой!

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    Рейтинг: +5941

    ySS 2 августа 2021, 20:58

    Игра не без шансов для обеих команд.
    У Ахмата сил поболее, фарта поменее)

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    Рейтинг: +5941

    ySS 2 августа 2021, 20:32

    О, Ахмат забил!)

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 2 августа 2021, 12:51

    Ахмат, нужна хорошая победа в 3:0 и второе место в ЧР, как минимум.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > vladimir-7 2 августа 2021, 19:51

    Это вполне реально, но для этого братьев Кадыровых нужно выпускать.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Fusballer 2 августа 2021, 19:52

    У них есть гл. тренер команды Талалаев и это его трудности

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