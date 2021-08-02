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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Сочи
Ахмат - Сочи: обзор матча 02 августа 2021
Ахмат
02.08.2021, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
86'
Г. Янку
26'
Д. Уткин (АГ)
59'
М. Дуганджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Сочи
90'
+3
Желтая карточка
И. Попов
90'
Желтая карточка
К. Нобоа
90'
Замена
В. Ангбан
️️️️
К. Нобоа
ГОЛ! 1:2!
Г. Янку
86'
Замена
Г. Янку
️️️️
Е. Харин
82'
Замена
И. Альсултанов
️️️️
М. Конате
82'
70'
Замена
И. Попов
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
Л. Садулаев
️️️️
И. Коновалов
64'
Замена
А. Семенов
️️️️
В. Карапузов
63'
59'
ГОЛ! 0:2!
М. Дуганджич
Пас отдал
К. Нобоа
46'
Замена
К. Заика
️️️️
Д. Воробьев
30'
Желтая карточка
М. Дуганджич
26'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Уткин
Желтая карточка
В. Лысцов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Максим Колмаков
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Шелия
8
Богосавац
50
Лысцов
23
Нижич
4
Быстров
94
Тимофеев
17
Коновалов
47
Уткин
59
Харин
17
Карапузов
13
Конате
3-3-1-1-2
12
Заболотный
27
Прохин
5
Родригао
44
Барач
34
Маргасов
15
Цаллагов
32
Терехов
16
Нобоа
18
Бурмистров
45
Дуганджич
10
Воробьев
17
Карапузов
13
Семенов
13
Семенов
17
Карапузов
17
Коновалов
7
Садулаев
7
Садулаев
17
Коновалов
13
Конате
11
Альсултанов
11
Альсултанов
13
Конате
59
Харин
10
Янку
10
Янку
59
Харин
10
Воробьев
27
Заика
27
Заика
10
Воробьев
16
Нобоа
7
Ангбан
7
Ангбан
16
Нобоа
18
Бурмистров
71
Попов
71
Попов
18
Бурмистров
Остались в запасе
Ахмат
Сочи
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
6
Амир Адуев
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
10
Максим Колмаков
ЛВ
35
Сослан Джанаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
6
Амир Адуев
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
10
Максим Колмаков
ЛВ
35
Сослан Джанаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ахмат - Сочи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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