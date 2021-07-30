Зеффан, Зиньковский, Сергеев – в старте «Крыльев Советов»; Промес вне заявки «Спартака»

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Чернов, Карпов, Липовой, Витюгов, Пеняев, Пруцев, Онугха, Цыпченко.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин, Игнатов, Мозес, Бакаев, Соболев.

Запасные: Ребров, Марков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Мирзов, Ломовицкий, Крал, Хендрикс, Мелкадзе, Ларссон.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на самарской «Солидарность Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.