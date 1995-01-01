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    Зеффан, Зиньковский, Сергеев – в старте «Крыльев Советов»; Промес вне заявки «Спартака»

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

    «Крылья Советов»: Ломаев, Божин, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Сарвели.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Чернов, Карпов, Липовой, Витюгов, Пеняев, Пруцев, Онугха, Цыпченко.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин, Игнатов, Мозес, Бакаев, Соболев.

    Запасные: Ребров, Марков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Мирзов, Ломовицкий, Крал, Хендрикс, Мелкадзе, Ларссон.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на самарской «Солидарность Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20693

      slavutiq70 27 минут назад

      Да правильно Антохе надо посидеть подумать ....

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      Рейтинг: +6490

      Рубинище 27 минут назад

      Бакаев вытеснил Промесса?
      ну нельзя матчи чтоли в разное время поставить. мляди. вредители

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