Умяров – о матче с «Локо»: «Тедеско зашел и просто разнес раздевалку. Дошло до того, что он ударил по чемодану Ларссона»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Доменико Тедеско.

– Назови три главные черты Тедеско, которые его определяют.

– Эмоциональность. Помню, как он давал установку на столе в перерыве матча с «Локомотивом». Мы проигрывали 0:1, он зашел и просто разнес раздевалку так, что мы вышли и выиграли 2:1. Дошло до того, что он ударил по чемодану Джорди, там вроде даже клавиатура отвалилась. Тедеско потом извинился. Ну это уже, понятно, шутки были.

С чего началась та речь в раздевалке? Он понимал, что мы вроде контролировали игру, держали мяч, но момент создали всего один – Джорди после скидки Айртона не забил. С этого момента Тедеско и начал, потом у него такая заряженность появилась, сказал, чтобы вышли и разорвали их. А в конце уже спокойно отметил, что именно надо чуть изменить [в тактике], мы вышли, изменили это – и забили два.

– Вторая черта.

– Трудолюбие. Тут элементарный пример: тренерский штаб в начале работы просто жил на стадионе. Я рано приезжал на тренировки, где-то за час. А их машина уже стояла. Когда уезжал – после всех процедур, обеда, она по-прежнему была на парковке. Потом узнал, что тренеры по 10-11 часов проводили на стадионе.

Ну и третья черта – в нужный момент Тедеско мог сдерживать эмоции. С одной стороны, может показаться, что он иногда был слишком эмоциональным, с другой – в раздевалке он нас настраивал, а потом уже с холодной головой объяснял по каким-то важным моментам: что, как и где нужно делать. Тедеско мог не только зарядить, но и успокоить.