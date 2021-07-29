Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Умяров – о матче с «Локо»: «Тедеско зашел и просто разнес раздевалку. Дошло до того, что он ударил по чемодану Ларссона»

Умяров – о матче с «Локо»: «Тедеско зашел и просто разнес раздевалку. Дошло до того, что он ударил по чемодану Ларссона»

29 июля 2021, 09:50
7

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Доменико Тедеско.

– Назови три главные черты Тедеско, которые его определяют.

– Эмоциональность. Помню, как он давал установку на столе в перерыве матча с «Локомотивом». Мы проигрывали 0:1, он зашел и просто разнес раздевалку так, что мы вышли и выиграли 2:1. Дошло до того, что он ударил по чемодану Джорди, там вроде даже клавиатура отвалилась. Тедеско потом извинился. Ну это уже, понятно, шутки были.

С чего началась та речь в раздевалке? Он понимал, что мы вроде контролировали игру, держали мяч, но момент создали всего один – Джорди после скидки Айртона не забил. С этого момента Тедеско и начал, потом у него такая заряженность появилась, сказал, чтобы вышли и разорвали их. А в конце уже спокойно отметил, что именно надо чуть изменить [в тактике], мы вышли, изменили это – и забили два.

– Вторая черта.

– Трудолюбие. Тут элементарный пример: тренерский штаб в начале работы просто жил на стадионе. Я рано приезжал на тренировки, где-то за час. А их машина уже стояла. Когда уезжал – после всех процедур, обеда, она по-прежнему была на парковке. Потом узнал, что тренеры по 10-11 часов проводили на стадионе.

Ну и третья черта – в нужный момент Тедеско мог сдерживать эмоции. С одной стороны, может показаться, что он иногда был слишком эмоциональным, с другой – в раздевалке он нас настраивал, а потом уже с холодной головой объяснял по каким-то важным моментам: что, как и где нужно делать. Тедеско мог не только зарядить, но и успокоить.

  • Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.
  • В прошлом сезоне клуб занял второе место в РПЛ и пробился в Лигу чемпионов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Умяров Наиль Тедеско Доменико
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1627544411
Видимо Тедеско оратор как Гитлер, ариец, хороший семьянин, спортсмен, в интимных связях с шоколадками не замечен.
Ответить
derrik2000
1627549208
Ну, по поводу эмоциональности все видели: скачки, подпрыгивания, крики в адрес судей... Трудолюбие.... Гм-гм... Черта, конечно, хорошая. Просто прекрасная черта. Но это - когда после процесса есть результат! В данном случае - хорошо поставленная привлекательная для зрителей ИГРА, поскольку ФУТБОЛ, как не переводи его в плоскость экономики или, там, светских тусовок, всё равно был и есть- ИГРА! А БЕЗ ИГРЫ это трудолюбие сродни трудолюбию Сизифа. "Ну и третья черта – в нужный момент Тедеско мог сдерживать эмоции." Во! Получается, что вся эта его "Емоциональность" во время матча, ни что иное, как игра на публику! А пинание чемодана Ларссона - УМЫШЛЕННОЕ причинение вреда имуществу. )) Ну, и, конечно, чтобы из раздевалки эта информация просочилась в Интернет: вот, мол какой тренер у Спартака всей душой за результат. А по мне так - КЛОУН. Очередной. P.S. Ему бы с Бузовой во МХАТ в одном спектакле играть...))))))))
Ответить
Мортус
1627549221
Может быть уже на пенсию пора, но откуда клавиатура в чемодане? Для чего? А монитор не отвалился? Или это чемодан эксклюзивный, на все случаи жизни?
Ответить
Старикан
1627551069
Сразу вспоминается сюжет про Газмяс из Нашей Раши...
Ответить
Главные новости
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
1
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
1
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
6
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Все новости
Все новости
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
1
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
26
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
11
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
33
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+