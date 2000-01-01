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    Умяров – о матче с «Локо»: «Тедеско зашел и просто разнес раздевалку. Дошло до того, что он ударил по чемодану Ларссона»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Доменико Тедеско.

    – Назови три главные черты Тедеско, которые его определяют.

    – Эмоциональность. Помню, как он давал установку на столе в перерыве матча с «Локомотивом». Мы проигрывали 0:1, он зашел и просто разнес раздевалку так, что мы вышли и выиграли 2:1. Дошло до того, что он ударил по чемодану Джорди, там вроде даже клавиатура отвалилась. Тедеско потом извинился. Ну это уже, понятно, шутки были.

    С чего началась та речь в раздевалке? Он понимал, что мы вроде контролировали игру, держали мяч, но момент создали всего один – Джорди после скидки Айртона не забил. С этого момента Тедеско и начал, потом у него такая заряженность появилась, сказал, чтобы вышли и разорвали их. А в конце уже спокойно отметил, что именно надо чуть изменить [в тактике], мы вышли, изменили это – и забили два.

    – Вторая черта.

    – Трудолюбие. Тут элементарный пример: тренерский штаб в начале работы просто жил на стадионе. Я рано приезжал на тренировки, где-то за час. А их машина уже стояла. Когда уезжал – после всех процедур, обеда, она по-прежнему была на парковке. Потом узнал, что тренеры по 10-11 часов проводили на стадионе.

    Ну и третья черта – в нужный момент Тедеско мог сдерживать эмоции. С одной стороны, может показаться, что он иногда был слишком эмоциональным, с другой – в раздевалке он нас настраивал, а потом уже с холодной головой объяснял по каким-то важным моментам: что, как и где нужно делать. Тедеско мог не только зарядить, но и успокоить.

    • Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.
    • В прошлом сезоне клуб занял второе место в РПЛ и пробился в Лигу чемпионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:50
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6836

      Старикан 1 час назад

      Сразу вспоминается сюжет про Газмяс из Нашей Раши...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +123

      Мортус 1 час назад

      Может быть уже на пенсию пора, но откуда клавиатура в чемодане? Для чего? А монитор не отвалился? Или это чемодан эксклюзивный, на все случаи жизни?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16005

      derrik2000 1 час назад

      Ну, по поводу эмоциональности все видели: скачки, подпрыгивания, крики в адрес судей...
      Трудолюбие....
      Гм-гм...
      Черта, конечно, хорошая.
      Просто прекрасная черта.
      Но это - когда после процесса есть результат!
      В данном случае - хорошо поставленная привлекательная для зрителей ИГРА, поскольку ФУТБОЛ, как не переводи его в плоскость экономики или, там, светских тусовок, всё равно был и есть- ИГРА!
      А БЕЗ ИГРЫ это трудолюбие сродни трудолюбию Сизифа.

      "Ну и третья черта – в нужный момент Тедеско мог сдерживать эмоции."

      Во!
      Получается, что вся эта его "Емоциональность" во время матча, ни что иное, как игра на публику!

      А пинание чемодана Ларссона - УМЫШЛЕННОЕ причинение вреда имуществу. ))
      Ну, и, конечно, чтобы из раздевалки эта информация просочилась в Интернет: вот, мол какой тренер у Спартака всей душой за результат.

      А по мне так - КЛОУН.
      Очередной.

      P.S. Ему бы с Бузовой во МХАТ в одном спектакле играть...))))))))

      0
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      Рейтинг: +1279

      22 raza chemp > derrik2000 32 минуты назад

      Клоун тут только ты и аларм, но отличие тебя от аларма в том что он тупо тролит, а ты просто хрень пишешь и думаешь что это гениально

      0
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      ...
      Рейтинг: +16005

      derrik2000 > 22 raza chemp 13 минут назад

      Чё, уже похмелился, инвалид умственного труда, и - в бой?
      ))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +19505

      vladimir-7 3 часа назад

      Видимо Тедеско оратор как Гитлер, ариец, хороший семьянин, спортсмен, в
      интимных связях с шоколадками не замечен.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7365

      Cleaner 3 часа назад

      Ларссон в раздевалку с ЧЕМОДАНОМ ходит??? Так сбежать из Спартака мечтает, что везде с чемоданом!..)))

      6
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      Рейтинг: +2645

      Masteralex > Cleaner 3 часа назад

      это на случай если Тедеско им будет очень недоволен

      чемодан - вокзал - уппсала

      0
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