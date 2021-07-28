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«СЭ»: «Зенит» предложил Азмуну новый контракт

28 июля 2021, 15:47
13

«Зенит» не намерен продавать нападающего Сердара Азмуна.

По информации «Спорт-Экспресса», клуб из Санкт-Петербурга предложил 26-летнему иранцу новый контракт. Действующее соглашение Азмуна с «Зенитом» истекает следующим летом.

  • Азмун играет за «Зенит» с 2019 года.
  • Сообщалось, что «Байер» готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро.
  • Самому Азмуну немецкий клуб предложил пятилетний контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в год.
  • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Азмун – приоритетная цель «Ромы».

Семак – об уходе Азмуна: «Предметных переговоров пока нет. На сегодня он игрок «Зенита» на 100%»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (13)
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portero
1627476793
три ляма положите он зацветёт по новой....
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Ray Coach
1627477400
Оставайся Азмун, будешь нашим королём!
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Garrincha58
1627479790
Агент Азмуна добился прибавки себе и клиенту вот так разводят эти агентишки команды
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житель СПб
1627484644
Вот это уже хорошая информация!
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nik55
1627484892
заковали в кандалы
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вальтер79
1627488450
хороший ход тем более Азмун уже почти Петербуржец)))))))
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Рубинище
1627491046
Всё правильно. Азмуна отпускать нельзя. Ключевой игрок, много забивает(моментов ещё больше), да и адаптированный под РПЛ. Предложат 3.5-4 на 5 лет и Баер с Ромой тихо покурят в сторонке.
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zigbert
1627498344
Других методов трудно и придумать. Игрок то хороший.
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