«СЭ»: «Зенит» предложил Азмуну новый контракт

«Зенит» не намерен продавать нападающего Сердара Азмуна.

По информации «Спорт-Экспресса», клуб из Санкт-Петербурга предложил 26-летнему иранцу новый контракт. Действующее соглашение Азмуна с «Зенитом» истекает следующим летом.

Азмун играет за «Зенит» с 2019 года.

Сообщалось, что «Байер» готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро.

Самому Азмуну немецкий клуб предложил пятилетний контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в год.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Азмун – приоритетная цель «Ромы».

Семак – об уходе Азмуна: «Предметных переговоров пока нет. На сегодня он игрок «Зенита» на 100%»