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    «СЭ»: «Зенит» предложил Азмуну новый контракт

    «Зенит» не намерен продавать нападающего Сердара Азмуна.

    По информации «Спорт-Экспресса», клуб из Санкт-Петербурга предложил 26-летнему иранцу новый контракт. Действующее соглашение Азмуна с «Зенитом» истекает следующим летом.

    • Азмун играет за «Зенит» с 2019 года.
    • Сообщалось, что «Байер» готов заплатить за футболиста 18 миллионов евро.
    • Самому Азмуну немецкий клуб предложил пятилетний контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в год.
    • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Азмун – приоритетная цель «Ромы».

    Семак – об уходе Азмуна: «Предметных переговоров пока нет. На сегодня он игрок «Зенита» на 100%»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии10
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      Рейтинг: +350

      вальтер79 13 минут назад

      хороший ход тем более Азмун уже почти Петербуржец)))))))

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      Рейтинг: +6039

      nik55 1 час назад

      заковали в кандалы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24594

      пьяныйхоровод > nik55 38 минут назад

      За что тебя так ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8514

      житель СПб 1 час назад

      Вот это уже хорошая информация!

      0
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      Рейтинг: +10067

      Литейный4 2 часа назад

      Сердар останется ещё на годик, чтобы завоевать очередное чемпионство. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +13695

      Garrincha58 2 часа назад

      Агент Азмуна добился прибавки себе и клиенту вот так разводят эти агентишки команды

      0
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      Рейтинг: +2174

      FRZZ 2 часа назад

      Урезать с зарплаты Дзюбы все-равно в этом сезоне не будет толка от него, прибавить Азмуну.

      1
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      Рейтинг: +133

      Ray Coach 3 часа назад

      Оставайся Азмун, будешь нашим королём!

      0
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      Рейтинг: +49630

      portero 3 часа назад

      три ляма положите он зацветёт по новой....

      3
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      Рейтинг: +45553

      MaxRnD > portero 3 часа назад

      ... на сдачу сможет Иран купить )

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