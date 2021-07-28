Семак – об уходе Азмуна: «Предметных переговоров пока нет. На сегодня он игрок «Зенита» на 100%»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе из клуба нападающего Сердара Азмуна.
– Какова ситуация с Азмуном на данный момент? Кто-то отправляет его в «Рому», кто-то – в «Байер». Хотелось бы услышать информацию от из первых уст.
– Никакой конкретной информации сейчас нет. Сердаром интересуются многие клубы, но предметных переговоров на сегодняшний день пока нет. Азмун готовится вместе с командой. Естественно, это футбол, и все может измениться, но на сегодняшний день он – игрок «Зенита» на 100%.
- Азмун играет за «Зенит» с 2019 года.
- Сообщалось, что «Байер» готов заплатить за 26-летнего иранца 18 миллионов евро.
- Самому Азмуну немецкий клуб предложил пятилетний контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в год.
- По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Азмун – приоритетная цель «Ромы».
Источник: официальный сайт «Зенита»