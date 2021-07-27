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  • Tuttomercatoweb: Азмун близок к переходу из «Зенита» в «Байер» за 18 миллионов

Tuttomercatoweb: Азмун близок к переходу из «Зенита» в «Байер» за 18 миллионов

27 июля 2021, 21:42
30

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в шаге от перехода в «Байер».

По информации Tuttomercatoweb, сторонам осталось согласовать последние детали сделки. «Байер» предложил 18 миллионов евро за футболиста.

«Зенит» хочет выручить за 26-летнего иранца 20 миллионов, так как 20% от суммы трансфера будет выплачено «Рубину» – бывшему клубу Азмуна.

  • Азмун играет за «Зенит» с 2019 года.
  • Азмун – 2-й бомбардир прошлого сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Байер Азмун Сердар
Комментарии (30)
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insider_retro
1627412114
Ну, вот... Губы закатились восвояси, а цена стала сопоставима с качеством товара...
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Давид59
1627412433
Сделаем Леверкузен нашим фарм-клубом
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кран
1627412693
зря
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Plyash
1627412912
Похоже,забивать в Зене будет не кому,Дзюбло сейчас никакой,ноги-то кривые. С руками всё нормально пока.Удачи тебе,Сердар.
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ArReal
1627412989
Как только Азмун ещё продержался в Зените столько лет - уже бы давно в Европе за нормальный клуб мог бы играть!)
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mutabor0992
1627414126
А кто в ЛЧ играть будет???Может маркелла знает???
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Garrincha58
1627417498
ну вот это ещё раз доказывает что Зениту дана команда сделать перерыв так как к 100-летию Спартаку надо отдать золото всё таки уважаемый старейший клуб России
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житель СПб
1627418515
Тогда надо срочно скупать продаваемое в Локо!
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zigbert
1627459119
Азмун стоит дороже. Но что там происходит внутри клуба, никто не знает.
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Spinorr
1627462572
Азмун игрок качественный, обладает рядом несомненных достоинств. Но он игрок, который сам по себе не делает разницу - для того чтобы его игра приносила пользу его команде нужны чувствующие его партнеры и тренер, который умеет его правильно использовать. Если таковые в немецком клубе найдутся, то все будет хорошо для него и его нового клуба. Цена - вопрос второстепенный. Договорятся, если надо.
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