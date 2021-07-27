Tuttomercatoweb: Азмун близок к переходу из «Зенита» в «Байер» за 18 миллионов

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в шаге от перехода в «Байер».
По информации Tuttomercatoweb, сторонам осталось согласовать последние детали сделки. «Байер» предложил 18 миллионов евро за футболиста.
«Зенит» хочет выручить за 26-летнего иранца 20 миллионов, так как 20% от суммы трансфера будет выплачено «Рубину» – бывшему клубу Азмуна.
- Азмун играет за «Зенит» с 2019 года.
- Азмун – 2-й бомбардир прошлого сезона РПЛ.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: Tuttomercatoweb