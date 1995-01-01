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    Tuttomercatoweb: Азмун близок к переходу из «Зенита» в «Байер» за 18 миллионов

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в шаге от перехода в «Байер».

    По информации Tuttomercatoweb, сторонам осталось согласовать последние детали сделки. «Байер» предложил 18 миллионов евро за футболиста.

    «Зенит» хочет выручить за 26-летнего иранца 20 миллионов, так как 20% от суммы трансфера будет выплачено «Рубину» – бывшему клубу Азмуна.

    • Азмун играет за «Зенит» с 2019 года.
    • Азмун – 2-й бомбардир прошлого сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3933

      rash1959 8 минут назад

      пора заболотного взад покупать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3771

      mutabor0992 26 минут назад

      А кто в ЛЧ играть будет???Может маркелла знает???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2345

      ySS 38 минут назад

      Если Азмун уйдёт, газпромовские много потеряют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3946

      AtticusFinch 45 минут назад

      Как только Азмун ещё продержался в Зените столько лет - уже бы давно в Европе за нормальный клуб мог бы играть!)

      2
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      Рейтинг: +6863

      playsh 46 минут назад

      Похоже,забивать в Зене будет не кому,Дзюбло сейчас никакой,ноги-то кривые.
      С руками всё нормально пока.Удачи тебе,Сердар.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +687

      FCTB > playsh 43 минуты назад

      Дзюбе надо в гандбол переходить, думаю там он заиграет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6863

      playsh > FCTB 7 минут назад

      Возможно,вот только руки он для другого спорта бережёт...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      кран 50 минут назад

      зря

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4842

      Давид59 54 минуты назад

      Сделаем Леверкузен нашим фарм-клубом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66995

      insider_retro 1 час назад

      Ну, вот... Губы закатились восвояси, а цена стала сопоставима с качеством товара...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19462

      vladimir-7 > insider_retro 50 минут назад

      Похоже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2166

      FRZZ 1 час назад

      А кто голы будет забивать в Зените? Ведь заменить Азмуна сейчас некем.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19462

      vladimir-7 > FRZZ 49 минут назад

      Соболева купят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2166

      FRZZ > vladimir-7 25 минут назад

      Соболев слабее Азмуна.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6476

      Рубинище 1 час назад

      И смысл его так отдавать, продать что бы продать ведущего игрока?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20654

      slavutiq70 > Рубинище 1 час назад

      Да смысл один . не продашь может болт положить на игру будет играть в пол ноги да и всё ....

      3
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