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  • Божович: «Не понимаю, почему критикуют только Дзюбу. Он не супермен, зависимый игрок»

Божович: «Не понимаю, почему критикуют только Дзюбу. Он не супермен, зависимый игрок»

28 июля 2021, 13:51
8

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович высказался об игре нападающего «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы на Евро-2020.

«Артем еще может принести пользу сборной. Я не понимаю, почему критикуют только его. На Евро уступила вся сборная по качеству.

Дзюба – не супермен, который может что-то сделать в одиночку, он зависимый игрок. Ему должны доставлять мяч в штрафную. Партнеры по сборной России не смогли этого сделать, поэтому Дзюбе было очень трудно показать себя во всей красе.

Может ли Соболев вытеснить Дзюбу? Хорошо, когда в России есть такая конкуренция. Кто будет лучше – должен играть на ЧМ в основе», – сказал Божович.

Божович: «Российские футболисты зарабатывают неоправданно много. Нужно вводить ограничения по зарплатам»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Зенит Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (8)
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Fusballer
1627471977
Больше понтов - больше критики. А критикуют не только Дзюбу.
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general.lizyukov
1627474988
А пижонит как Пеле, Гарринча, Ди Стефано, Кройфф, Марадона, Платини, Месси, Оуэн, Анри, Роналдо, Роналдиньо, Мальдини, Роналду в одном флаконе.
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алдан2014
1627479740
Он не супермен,хорошо сказано. Но его везде слышно.
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житель СПб
1627485068
В общем, правильные слова. Соболев, конечно, слабее Дзюбы - но он молодой. Поэтому и пусть начинает и выкладывается на 200%! А затем на 30 минут - Артем для радикального эффекта.
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Томик
1627487212
Критикуют его единицы, остальные просто констатируют факт, что он мудак. И всё...Вру, не всё. То, что мудак является капитаном сборной нашей страны - вдвойне неприятно. Поэтому и сдержаться трудно.
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portero
1627489498
Мы рады за Дзюбу, надеюсь Карпин не будет его ставить на поле, тем более на всю игру, а только если он сможет набрать форму сбросит лишние кг. И то 20 минут в конце игры максимум.... Надеюсь хоть полгода не будем вспоминать плохим словом его.
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Урия Гип
1627518338
После матчей с Хорватией и с Кипром будут критиковать всех.
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