Божович: «Не понимаю, почему критикуют только Дзюбу. Он не супермен, зависимый игрок»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович высказался об игре нападающего «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы на Евро-2020.

«Артем еще может принести пользу сборной. Я не понимаю, почему критикуют только его. На Евро уступила вся сборная по качеству.

Дзюба – не супермен, который может что-то сделать в одиночку, он зависимый игрок. Ему должны доставлять мяч в штрафную. Партнеры по сборной России не смогли этого сделать, поэтому Дзюбе было очень трудно показать себя во всей красе.

Может ли Соболев вытеснить Дзюбу? Хорошо, когда в России есть такая конкуренция. Кто будет лучше – должен играть на ЧМ в основе», – сказал Божович.

Россияне на Евро-2020 заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

Новым главным тренером сборной стал Валерий Карпин .

. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

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