Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Божович: «Не понимаю, почему критикуют только Дзюбу. Он не супермен, зависимый игрок»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович высказался об игре нападающего «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы на Евро-2020.

    «Артем еще может принести пользу сборной. Я не понимаю, почему критикуют только его. На Евро уступила вся сборная по качеству.

    Дзюба – не супермен, который может что-то сделать в одиночку, он зависимый игрок. Ему должны доставлять мяч в штрафную. Партнеры по сборной России не смогли этого сделать, поэтому Дзюбе было очень трудно показать себя во всей красе.

    Может ли Соболев вытеснить Дзюбу? Хорошо, когда в России есть такая конкуренция. Кто будет лучше – должен играть на ЧМ в основе», – сказал Божович.

    Божович: «Российские футболисты зарабатывают неоправданно много. Нужно вводить ограничения по зарплатам»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:51
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3301

      general.lizyukov 20 минут назад

      А пижонит как Пеле, Гарринча, Ди Стефано, Кройфф, Марадона, Платини, Месси, Оуэн, Анри, Роналдо, Роналдиньо, Мальдини, Роналду в одном флаконе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24593

      пьяныйхоровод 25 минут назад

      Ему теперь "Халков" каждый раз в напарники покупай что-ли ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      Fusballer 1 час назад

      Больше понтов - больше критики. А критикуют не только Дзюбу.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87817
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66997
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru