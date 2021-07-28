Божович: «Не понимаю, почему критикуют только Дзюбу. Он не супермен, зависимый игрок»

А пижонит как Пеле, Гарринча, Ди Стефано, Кройфф, Марадона, Платини, Месси, Оуэн, Анри, Роналдо, Роналдиньо, Мальдини, Роналду в одном флаконе.
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович высказался об игре нападающего «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы на Евро-2020.
«Артем еще может принести пользу сборной. Я не понимаю, почему критикуют только его. На Евро уступила вся сборная по качеству.
Дзюба – не супермен, который может что-то сделать в одиночку, он зависимый игрок. Ему должны доставлять мяч в штрафную. Партнеры по сборной России не смогли этого сделать, поэтому Дзюбе было очень трудно показать себя во всей красе.
Может ли Соболев вытеснить Дзюбу? Хорошо, когда в России есть такая конкуренция. Кто будет лучше – должен играть на ЧМ в основе», – сказал Божович.
- Россияне на Евро-2020 заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
- Новым главным тренером сборной стал Валерий Карпин.
- Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
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