Божович: «Российские футболисты зарабатывают неоправданно много. Нужно вводить ограничения по зарплатам»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович назвал главные проблемы российского футбола.

«По лимиту: я бы сделал исключение для футболистов из бывшего СССР – они не должны считаться легионерами в российском футболе, по моему мнению. Это первая идея, которую надо попробовать. Что-то нужно делать точно, так продолжаться не может.

Вспомните, какие раньше были иностранцы в РПЛ – Вагнер Лав, Данни, Халк, Витсель – прекрасные футболисты, которые приносили хорошие результаты. А сейчас качество иностранцев в РПЛ становится все хуже и хуже.

Говорят про условия для молодежи, но они и так хорошие. Надо просто работать с тренерами молодежных команд: давать им хорошие зарплаты, чтобы у них было желание растить хороших футболистов.

Это все возможно, потому что огромные деньги вливаются в российский футбол, и в то же время российские футболисты неоправданно много зарабатывают. Нужно и с этим что-то делать, вводить ограничения по зарплатам. Необходимо что-то менять, так как российский футбол выглядит плохо.

Также что-то нужно делать с судейством. В России очень медленный футбол, потому что свистят в большом количестве и фиксируют очень много нарушений. Судьи много и долго разговаривают с игроками, много останавливают игру.

Скорости игры нет, поэтому когда клубы из России приезжают в Европу, там играют совершенно на другой передаче. Это тоже одна из проблем», – сказал Божович.