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    Божович: «Российские футболисты зарабатывают неоправданно много. Нужно вводить ограничения по зарплатам»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович назвал главные проблемы российского футбола.

    «По лимиту: я бы сделал исключение для футболистов из бывшего СССР – они не должны считаться легионерами в российском футболе, по моему мнению. Это первая идея, которую надо попробовать. Что-то нужно делать точно, так продолжаться не может.

    Вспомните, какие раньше были иностранцы в РПЛ – Вагнер Лав, Данни, Халк, Витсель – прекрасные футболисты, которые приносили хорошие результаты. А сейчас качество иностранцев в РПЛ становится все хуже и хуже.

    Говорят про условия для молодежи, но они и так хорошие. Надо просто работать с тренерами молодежных команд: давать им хорошие зарплаты, чтобы у них было желание растить хороших футболистов.

    Это все возможно, потому что огромные деньги вливаются в российский футбол, и в то же время российские футболисты неоправданно много зарабатывают. Нужно и с этим что-то делать, вводить ограничения по зарплатам. Необходимо что-то менять, так как российский футбол выглядит плохо.

    Также что-то нужно делать с судейством. В России очень медленный футбол, потому что свистят в большом количестве и фиксируют очень много нарушений. Судьи много и долго разговаривают с игроками, много останавливают игру.

    Скорости игры нет, поэтому когда клубы из России приезжают в Европу, там играют совершенно на другой передаче. Это тоже одна из проблем», – сказал Божович.

    • В России действует лимит «8+17».
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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8654

      alp 1 час назад

      золотые слова!

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      Рейтинг: +2315

      Аид666 5 часов назад

      уберите игру за паспорт и уже можно зп пересматривать всем и сразу.... лимитчики цену себе сидят, набивают...

      1
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      Рейтинг: +7190

      Cleaner 5 часов назад

      Божович, по зарплатам тренеров тоже давно пора ограничения вводить...

      1
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      Рейтинг: +910

      Граф2019 5 часов назад

      разбегуться аки тараканы...

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      Рейтинг: +49444

      portero 5 часов назад

      А ещё у нас чинуши нетолько получают много, но и воруют еще больше, беда их не сажают....

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      Рейтинг: +8290

      житель СПб 6 часов назад

      Четко сформулировано - и, заметьте, бесплатно! Это не голландская разводка...

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      Рейтинг: +13658

      Garrincha58 6 часов назад

      все эти большие бабки идут этим колченогим на зарплаты, а остальное тут же разворовывается чиновниками из команд, а потом говорят у них нет денег чтобы заплатить премиальные или на билеты и тд и тп в последствии объявляют себя банкротами а через год опять создают теже команды типа Кубани или Алании теперь вот возраждают Амкар и снова будут доить местные бюджеты всякими уловками и откатами вот такой российский футбол

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