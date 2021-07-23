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  • Божович: «Российские футболисты зарабатывают неоправданно много. Нужно вводить ограничения по зарплатам»

Божович: «Российские футболисты зарабатывают неоправданно много. Нужно вводить ограничения по зарплатам»

23 июля 2021, 15:30
6

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович назвал главные проблемы российского футбола.

«По лимиту: я бы сделал исключение для футболистов из бывшего СССР – они не должны считаться легионерами в российском футболе, по моему мнению. Это первая идея, которую надо попробовать. Что-то нужно делать точно, так продолжаться не может.

Вспомните, какие раньше были иностранцы в РПЛ – Вагнер Лав, Данни, Халк, Витсель – прекрасные футболисты, которые приносили хорошие результаты. А сейчас качество иностранцев в РПЛ становится все хуже и хуже.

Говорят про условия для молодежи, но они и так хорошие. Надо просто работать с тренерами молодежных команд: давать им хорошие зарплаты, чтобы у них было желание растить хороших футболистов.

Это все возможно, потому что огромные деньги вливаются в российский футбол, и в то же время российские футболисты неоправданно много зарабатывают. Нужно и с этим что-то делать, вводить ограничения по зарплатам. Необходимо что-то менять, так как российский футбол выглядит плохо.

Также что-то нужно делать с судейством. В России очень медленный футбол, потому что свистят в большом количестве и фиксируют очень много нарушений. Судьи много и долго разговаривают с игроками, много останавливают игру.

Скорости игры нет, поэтому когда клубы из России приезжают в Европу, там играют совершенно на другой передаче. Это тоже одна из проблем», – сказал Божович.

  • В России действует лимит «8+17».
  • Новый сезон РПЛ стартует сегодня.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Божович Миодраг
Комментарии (6)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Garrincha58
1627044522
все эти большие бабки идут этим колченогим на зарплаты, а остальное тут же разворовывается чиновниками из команд, а потом говорят у них нет денег чтобы заплатить премиальные или на билеты и тд и тп в последствии объявляют себя банкротами а через год опять создают теже команды типа Кубани или Алании теперь вот возраждают Амкар и снова будут доить местные бюджеты всякими уловками и откатами вот такой российский футбол
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житель СПб
1627044530
Четко сформулировано - и, заметьте, бесплатно! Это не голландская разводка...
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portero
1627045585
А ещё у нас чинуши нетолько получают много, но и воруют еще больше, беда их не сажают....
Ответить
Граф2019
1627045694
разбегуться аки тараканы...
Ответить
Аид666
1627047281
уберите игру за паспорт и уже можно зп пересматривать всем и сразу.... лимитчики цену себе сидят, набивают...
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alp
1627061768
золотые слова!
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