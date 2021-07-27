Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Игрок «Шальке» Михайлов: «С приходом Аршавина к основной команде «Зенита» стали подпускать больше молодежи»

    Футболист «Шальке» Ярослав Михайлов раскрыл роль в «Зените» функционера Андрея Аршавина. Игрок принадлежит петербуржцам.

    – У тебя нет ощущения, что в «Зените» не доверяют молодежи при переходе в основной состав? Только последнее время из клуба ушли Леон Мусаев, Данила Прохин, Саба Сазонов.

    – В основе будут доверять молодежи, если она будет соответствовать по уровню игры. Но в последнее время ситуация меняется. С приходом Андрея Аршавина к основной команде начали подпускать больше молодежи.

    – Аршавин приходил к вам на тренировки?

    – Каждый день практически, едва ли не на каждой тренировке был.

    • Аршавин сейчас занимает в «Зените» пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
    • Михайлов – воспитанник «Зенита».
    • Он должен вернуться в клуб следующим летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2657

      Питерский князь 17 минут назад

      Пацаны, если, ты талант, то тебя из далека заменят.
      Кто играл, в футбольном клубе и кого скауты звали в другой с новым договором знают.
      Ярко выраженные на расхват!
      К сожалению, таких единицы!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87793
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66984
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru