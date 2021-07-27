Игрок «Шальке» Михайлов: «С приходом Аршавина к основной команде «Зенита» стали подпускать больше молодежи»

Футболист «Шальке» Ярослав Михайлов раскрыл роль в «Зените» функционера Андрея Аршавина. Игрок принадлежит петербуржцам.

– У тебя нет ощущения, что в «Зените» не доверяют молодежи при переходе в основной состав? Только последнее время из клуба ушли Леон Мусаев, Данила Прохин, Саба Сазонов.

– В основе будут доверять молодежи, если она будет соответствовать по уровню игры. Но в последнее время ситуация меняется. С приходом Андрея Аршавина к основной команде начали подпускать больше молодежи.

– Аршавин приходил к вам на тренировки?

– Каждый день практически, едва ли не на каждой тренировке был.