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    «МЮ» заплатит за Варана 41 миллион. Медосмотр – на этой неделе

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед».

    По информации Sky Sports, английский клуб согласовал трансфер 28-летнего француза с «Реалом» за 41 миллион фунтов с учетом бонусов.

    Контракт Варана с «МЮ» будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на сезон. Медосмотр состоится в первой половине недели, сообщает журналист Мохамед Бухафси.

    Ранее сообщалось, что Варан будет зарабатывать в «МЮ» 12 миллионов евро за сезон.

    • Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
    • Его контракт с мадридским клубом истекает летом 2022 года.
    • В прошлом сезоне защитник провел 31 матч в Примере и забил 2 гола.

    В контракте Варана с «Манчестер Юнайтед» будет предусмотрен бонус за победу в ЛЧ или АПЛ

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    Источник: Sky Sports

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