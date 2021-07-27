«МЮ» заплатит за Варана 41 миллион. Медосмотр – на этой неделе

Защитник «Реала» Рафаэль Варан перейдет в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sports, английский клуб согласовал трансфер 28-летнего француза с «Реалом» за 41 миллион фунтов с учетом бонусов.

Контракт Варана с «МЮ» будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на сезон. Медосмотр состоится в первой половине недели, сообщает журналист Мохамед Бухафси.

Ранее сообщалось, что Варан будет зарабатывать в «МЮ» 12 миллионов евро за сезон.

Варан выступает за «Реал» с 2011 года.

Его контракт с мадридским клубом истекает летом 2022 года.

В прошлом сезоне защитник провел 31 матч в Примере и забил 2 гола.

В контракте Варана с «Манчестер Юнайтед» будет предусмотрен бонус за победу в ЛЧ или АПЛ