В контракте Варана с «Манчестер Юнайтед» будет предусмотрен бонус за победу в ЛЧ или АПЛ

Становятся известны детали готовящегося контракта Рафаэля Варана с «Манчестер Юнайтед». В нем будет предусмотрен финансовый бонус за победу в Лиге чемпионов или АПЛ, пишет utdreport со ссылкой на итальянского инсайдера Фабрицио Романо.

О трансфере француза должны объявить в ближайшее время.