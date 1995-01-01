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    В контракте Варана с «Манчестер Юнайтед» будет предусмотрен бонус за победу в ЛЧ или АПЛ

    Становятся известны детали готовящегося контракта Рафаэля Варана с «Манчестер Юнайтед». В нем будет предусмотрен финансовый бонус за победу в Лиге чемпионов или АПЛ, пишет utdreport со ссылкой на итальянского инсайдера Фабрицио Романо.

    О трансфере француза должны объявить в ближайшее время.

    • Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
    • Его контракт с мадридским клубом истекает летом 2022 года.
    • В прошлом сезоне защитник провел 31 матч в Примере и забил 2 гола.

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    Источник: твиттер utdreport

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