В контракте Варана с «Манчестер Юнайтед» будет предусмотрен бонус за победу в ЛЧ или АПЛ

Становятся известны детали готовящегося контракта Рафаэля Варана с «Манчестер Юнайтед». В нем будет предусмотрен финансовый бонус за победу в Лиге чемпионов или АПЛ, пишет utdreport со ссылкой на итальянского инсайдера Фабрицио Романо.
О трансфере француза должны объявить в ближайшее время.
- Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
- Его контракт с мадридским клубом истекает летом 2022 года.
- В прошлом сезоне защитник провел 31 матч в Примере и забил 2 гола.
Источник: твиттер utdreport
Новостной ресурс, посвященный «Манчестер Юнайтед». Аудитория - более 0,5 миллиона подписчиков.