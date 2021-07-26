Журналист Романо: Варан договорился с «МЮ». О трансфере объявят в ближайшее время

Защитник «Реала» Рафаэль Варан продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубам осталось согласовать последние детали сделки и оформить ее документально. Это может случиться в ближайшие часы.

Сам футболист согласовал все условия личного контракта с «МЮ». Сообщалось, что Варан подпишет контракт на пять лет с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.

По информации Goal, «Манчестер Юнайтед» заплатит за 28-летнего француза от 45 до 55 миллионов евро.