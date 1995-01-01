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    Журналист Романо: Варан договорился с «МЮ». О трансфере объявят в ближайшее время

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубам осталось согласовать последние детали сделки и оформить ее документально. Это может случиться в ближайшие часы.

    Сам футболист согласовал все условия личного контракта с «МЮ». Сообщалось, что Варан подпишет контракт на пять лет с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.

    По информации Goal, «Манчестер Юнайтед» заплатит за 28-летнего француза от 45 до 55 миллионов евро.

    • Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
    • Его контракт с мадридским клубом истекает летом 2022 года.
    • В прошлом сезоне защитник провел 31 матч в Примере и забил 2 гола.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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