Журналист Романо: Варан договорился с «МЮ». О трансфере объявят в ближайшее время

Защитник «Реала» Рафаэль Варан продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубам осталось согласовать последние детали сделки и оформить ее документально. Это может случиться в ближайшие часы.
Сам футболист согласовал все условия личного контракта с «МЮ». Сообщалось, что Варан подпишет контракт на пять лет с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.
По информации Goal, «Манчестер Юнайтед» заплатит за 28-летнего француза от 45 до 55 миллионов евро.
- Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
- Его контракт с мадридским клубом истекает летом 2022 года.
- В прошлом сезоне защитник провел 31 матч в Примере и забил 2 гола.
Источник: твиттер Фабрицио Романо