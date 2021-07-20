Журналист Скира: Варан согласовал контракт с «МЮ» до 2026 года. Зарплата – 12 миллионов в год

Защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Николо Скиры, 28-летний француз согласовал пятилетний контракт с английским клубом с зарплатой 12 миллионов евро в год.

В «Манчестер Юнайтед» уверены, что сделка будет закрыта в ближайшее время.