Журналист Скира: Варан согласовал контракт с «МЮ» до 2026 года. Зарплата – 12 миллионов в год

Защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Николо Скиры, 28-летний француз согласовал пятилетний контракт с английским клубом с зарплатой 12 миллионов евро в год.
В «Манчестер Юнайтед» уверены, что сделка будет закрыта в ближайшее время.
- «Реал» хочет заработать на продаже своего игрока не менее 70 миллионов евро.
- По информации AS, «МЮ» готов включить Поля Погба в сделку по Варану.
- Варан выступает за «Реал» с 2011 года. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
Источник: твиттер Николо Скиры