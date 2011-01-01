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    Журналист Скира: Варан согласовал контракт с «МЮ» до 2026 года. Зарплата – 12 миллионов в год

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

    По информации журналиста Николо Скиры, 28-летний француз согласовал пятилетний контракт с английским клубом с зарплатой 12 миллионов евро в год.

    В «Манчестер Юнайтед» уверены, что сделка будет закрыта в ближайшее время.

    • «Реал» хочет заработать на продаже своего игрока не менее 70 миллионов евро.
    • По информации AS, «МЮ» готов включить Поля Погба в сделку по Варану.
    • Варан выступает за «Реал» с 2011 года. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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