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    «Манчестер Юнайтед» готов включить Погба в сделку по Варану

    «Манчестер Юнайтед» и «Реал» могут совершить обмен футболистами во время летнего трансферного окна.

    Пол информации AS, английский клуб хочет заполучить центрального защитника Рафаэля Варана, но не способен предложить за него более 45 миллионов евро.

    Такие условия мадридцев точно не устроят, поэтому «МЮ» готов включить в сделку хавбека Поля Погба, чей контракт истекает через год.

    Представители Варана сообщили «Юнайтед», что француз согласится на переход, если с «Реалом» удастся договориться. Испанцы хотят заработать на продаже своего игрока не менее 70 миллионов.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7086

      Alekxei Z. 1 час назад

      Сравнить игру на Евро того и другого, небо и земля.
      Погба был хорош, Варан никакущий.
      Именно защита и тренер стали могильщиками Франции.

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      Рейтинг: +11046

      DeStar > Alekxei Z. 17 минут назад

      плюсу. раньше я был против погба и ЗА варана
      Теперь понимаю что погба норм, таокму реалу точно пригодится. правда у реала есть каземиро топ, кроос, который еще готов играть в основе, и только вот модрич старый, но который по факту отыгрвает по 120 минут.если надо, погба на банке сидеть не будет ,тогда кто?если комбинировать, то погба то кросс то модрич на банке - норм, но еще есть бедный иско которого уже нужно отпускать, есть очень быстро растующий вальверде..
      А варан хоть и провалил сезон по факту, .. но кто играть будет ЦЗ? новичок алаба? а потянет? а хочет? он же не хотел бы защитником, он хотел быть ПЗ тоже
      Милитао? он норм, но хз готов ли, начо такой же. У реала в защите дыра ,фланг только правы работает с менди... и получается что в каком-то смысле оставить дно варана чем взять не плохого погба - выгоднее(

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