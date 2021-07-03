«Манчестер Юнайтед» готов включить Погба в сделку по Варану

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» могут совершить обмен футболистами во время летнего трансферного окна.

Пол информации AS, английский клуб хочет заполучить центрального защитника Рафаэля Варана, но не способен предложить за него более 45 миллионов евро.

Такие условия мадридцев точно не устроят, поэтому «МЮ» готов включить в сделку хавбека Поля Погба, чей контракт истекает через год.

Представители Варана сообщили «Юнайтед», что француз согласится на переход, если с «Реалом» удастся договориться. Испанцы хотят заработать на продаже своего игрока не менее 70 миллионов.