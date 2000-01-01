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    Карпин: «Спасать никого не прихожу. Я не спаситель»

    Тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России.

    – Месяц назад вы сказали, что не хотите в сборную. Что поменялось? Приходите спасать сборную?

    – Спасать никого не прихожу, я не спаситель. Сказал, что не хочу.

    Поставьте себя на мое место. С действующим контрактом с «Ростовом», при действующем тренере сборной. Вы хотите, чтобы я сказал, что хочу? Как к этому отнеслись бы Арутюнянц, Черчесов? Это было бы неэтично. Другого ответа и не могло быть.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1571

      Радио1000шумеров 19 минут назад

      Опять это "Соглашение будет продлено автоматически, если ...". Опыт с уССатым ничему не научил?
      Карпин уже толкнул пафосную речь про "Барселону", а по итогу получится второй "Ростов" и 5-ое место... Не хотелось бы...

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      Рейтинг: +15974

      derrik2000 1 час назад

      Какой-то, в прочем, как всегда, противоречивый: сказал, что не хочу возглавлять сборную - стал ГТ сборной, сказал, что не спаситель - .....
      По сути этого интервью, Карпин заранее уже снял с себя ответственность за выступление сборной России по футболу "под своим чутким руководством".
      По крайней мере, честно.
      А КОЗЛЫ всё таки сидят в РФС, раз именно его назначили, т. е. человека, который на сегодняшний день психологически не готов к такому испытанию.
      Уговорили???
      А зачем, спрашиваетсся???
      Чтобы с себя снять ответственность???
      В общем, КОЗЛЫ, они и есть - КОЗЛЫ!

      2
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      Рейтинг: +882

      R_a_i_n > derrik2000 27 минут назад

      Карпин такой человек, что психологически готов даже в ад спуститься. Он один у нас такой, ПОТОМУ ЕГО И СМОГЛИ УГОВОРИТЬ.

      1
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      Рейтинг: +9403

      alex1951 1 час назад

      Карпуша лукавит.....это про Дзюбу.....найдется по ходу с десяток уважит. причин ,чтобы дзюбинга оставить за бортом.....
      Самые простые : потеря формы,травма, не сдал нормативы ГТО (в сборной).........
      и далее ....нажрался,захлебнулся в сперме,не вернул долг, изнасиловал жену друга......
      И самое крутое ! Послал Миллера НАХ!

      0
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      Рейтинг: +5836

      Томик > alex1951 5 минут назад

      - Дзюба? А кто это?
      - Валерий Георгиевич, так он же у Вас в команде играл и Вы его по арендам мусолили!
      - Ну и х.у.ли?

      0
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      Рейтинг: +19427

      vladimir-7 1 час назад

      Валера, ты спаситель для Дюкова и спасатель для сборной.

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      Рейтинг: +8452

      житель СПб 2 часа назад

      А по сути - придется им быть! Или попытаться...

      2
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      Рейтинг: +138

      Кирилл Михайлов 2 часа назад

      Верим!

      1
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      Рейтинг: +295

      Nintendo8800 2 часа назад

      удачи !

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