Карпин: «Спасать никого не прихожу. Я не спаситель»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России.
– Месяц назад вы сказали, что не хотите в сборную. Что поменялось? Приходите спасать сборную?
– Спасать никого не прихожу, я не спаситель. Сказал, что не хочу.
Поставьте себя на мое место. С действующим контрактом с «Ростовом», при действующем тренере сборной. Вы хотите, чтобы я сказал, что хочу? Как к этому отнеслись бы Арутюнянц, Черчесов? Это было бы неэтично. Другого ответа и не могло быть.
- Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
- Соглашение будет продлено автоматически, если сборная России попадет в стыки в квалификации к ЧМ-2022.
- В тренерский штаб Карпина вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.
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