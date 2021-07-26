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Карпин: «Спасать никого не прихожу. Я не спаситель»

26 июля 2021, 18:57
19

Тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России.

– Месяц назад вы сказали, что не хотите в сборную. Что поменялось? Приходите спасать сборную?

– Спасать никого не прихожу, я не спаситель. Сказал, что не хочу.

Поставьте себя на мое место. С действующим контрактом с «Ростовом», при действующем тренере сборной. Вы хотите, чтобы я сказал, что хочу? Как к этому отнеслись бы Арутюнянц, Черчесов? Это было бы неэтично. Другого ответа и не могло быть.

Карпин: «Задача сборной – попасть на ЧМ. Хотелось бы играть как «Барселона» в лучшие годы»

Карпин: «Вернусь в «Ростов» в декабре, только если меня оттуда не уволят раньше»

Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта»

Источник: Sports.ru
Россия Россия Карпин Валерий
Комментарии (19)
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Nintendo8800
1627315116
удачи !
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Кирилл Михайлов
1627315224
Верим!
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житель СПб
1627315349
А по сути - придется им быть! Или попытаться...
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vladimir-7
1627318357
Валера, ты спаситель для Дюкова и спасатель для сборной.
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alex1951
1627319331
Карпуша лукавит.....это про Дзюбу.....найдется по ходу с десяток уважит. причин ,чтобы дзюбинга оставить за бортом..... Самые простые : потеря формы,травма, не сдал нормативы ГТО (в сборной)......... и далее ....нажрался,захлебнулся в сперме,не вернул долг, изнасиловал жену друга...... И самое крутое ! Послал Миллера НАХ!
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derrik2000
1627319981
Какой-то, в прочем, как всегда, противоречивый: сказал, что не хочу возглавлять сборную - стал ГТ сборной, сказал, что не спаситель - ..... По сути этого интервью, Карпин заранее уже снял с себя ответственность за выступление сборной России по футболу "под своим чутким руководством". По крайней мере, честно. А КОЗЛЫ всё таки сидят в РФС, раз именно его назначили, т. е. человека, который на сегодняшний день психологически не готов к такому испытанию. Уговорили??? А зачем, спрашиваетсся??? Чтобы с себя снять ответственность??? В общем, КОЗЛЫ, они и есть - КОЗЛЫ!
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igorbykovta
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serglider
1627329347
Ага, Ваши ожидания - это Ваши проблемы... Где-то я это уже слышал)))
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Из Твери Леха
1627329755
Мне вот интересно, куда Карпин будет сборную возить если будут сборы? Черчес в Австрию гонял, а Валерик на Мальйорку может?)
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