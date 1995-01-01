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    Карпин: «Вернусь в «Ростов» в декабре, только если меня оттуда не уволят раньше»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему заключил контракт с РФС до 31 декабря 2021 года.

    «Короткий срок – потому что форс-мажор. Приходить на длинный контракт тренеру, который может не выйти, начинать с этого – неправильно. Поэтому мы нашли такой компромисс.

    А в «Ростов» я вернусь в декабре, только если меня оттуда не уволят раньше. Задачи подписать долгий контракт для меня не стояло», – сказал Карпин.

    Карпин: «Задача сборной – попасть на ЧМ. Хотелось бы играть как «Барселона» в лучшие годы»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19427

      vladimir-7 54 минуты назад

      По этим словам Карпина, можно заключить, что он сам не надеется на
      выход сборной в стыки в квалификацию ЧМ-2022 или перестраховывается.
      А Ростов к декабрю найдет нового тренера для Ростова.

      0
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      Рейтинг: +11836

      paracetamol 2 часа назад

      Прос.реш Кипру с Мальтой, точно выгонят!

      0
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      Рейтинг: +3346

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Всегда приятно лицезреть человека,никогда и никого не боявшегося...
      Давай,верим-не верим.но(чёрт возьми)это будет увлекательная прогулка.

      2
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      Рейтинг: +1493

      lek! 2 часа назад

      Не пойму позицию РФС посему не Бердыев , вроде Карпин не хотел . Если человек не хочет , думаю и игры не будет .

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      Рейтинг: +8452

      житель СПб 3 часа назад

      Удачи и свершений, Валерий!

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