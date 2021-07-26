Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «Вернусь в «Ростов» в декабре, только если меня оттуда не уволят раньше»

Карпин: «Вернусь в «Ростов» в декабре, только если меня оттуда не уволят раньше»

26 июля 2021, 17:48
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему заключил контракт с РФС до 31 декабря 2021 года.

«Короткий срок – потому что форс-мажор. Приходить на длинный контракт тренеру, который может не выйти, начинать с этого – неправильно. Поэтому мы нашли такой компромисс.

А в «Ростов» я вернусь в декабре, только если меня оттуда не уволят раньше. Задачи подписать долгий контракт для меня не стояло», – сказал Карпин.

Карпин: «Задача сборной – попасть на ЧМ. Хотелось бы играть как «Барселона» в лучшие годы»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1627312304
Удачи и свершений, Валерий!
Ответить
lek!
1627313053
Не пойму позицию РФС посему не Бердыев , вроде Карпин не хотел . Если человек не хочет , думаю и игры не будет .
Ответить
Алехсбургер.
1627313555
Всегда приятно лицезреть человека,никогда и никого не боявшегося... Давай,верим-не верим.но(чёрт возьми)это будет увлекательная прогулка.
Ответить
paracetamol
1627313685
Прос.реш Кипру с Мальтой, точно выгонят!
Ответить
vladimir-7
1627320250
По этим словам Карпина, можно заключить, что он сам не надеется на выход сборной в стыки в квалификации ЧМ-2022 или перестраховывается. А Ростов к декабрю найдет нового тренера для Ростова.
Ответить
igorbykovta
1627324297
CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт ----- http://gg.gg/lovkis
Ответить
zigbert
1627368981
Нельзя исключать и такой вариант.
Ответить
Главные новости
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
5
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
25
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
10
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
Все новости
Все новости
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
1
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
25
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
10
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
33
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+