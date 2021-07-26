Карпин: «Вернусь в «Ростов» в декабре, только если меня оттуда не уволят раньше»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему заключил контракт с РФС до 31 декабря 2021 года.

«Короткий срок – потому что форс-мажор. Приходить на длинный контракт тренеру, который может не выйти, начинать с этого – неправильно. Поэтому мы нашли такой компромисс.

А в «Ростов» я вернусь в декабре, только если меня оттуда не уволят раньше. Задачи подписать долгий контракт для меня не стояло», – сказал Карпин.

Сегодня Карпин подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России.

В его тренерский штаб вошли Николай Писарев , Виктор Онопко , Виталий Кафанов , Луис Мартинес и Джонатан Альба .

, , , и . Контракт Карпина будет продлен автоматически, если сборная России попадет в стыки в квалификации к ЧМ-2022.

Карпин: «Задача сборной – попасть на ЧМ. Хотелось бы играть как «Барселона» в лучшие годы»