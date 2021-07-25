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    Трансфер Варана в «Манчестер Юнайтед» планируют завершить на следующей неделе

    «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» находятся в продвинутой стадии переговоров по трансферу защитника Рафаэля Варана. Планируется, что сделку оформят в течение следующей недели.

    Варан уже сообщил президенту «Реала», что хочет уйти этим летом.

    • «Реал» хочет заработать на продаже своего игрока не менее 70 миллионов евро.
    • Варан выступает за «Реал» с 2011 года. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.
    • Варан – действующий чемпион мира.

    Журналист Скира: Варан согласовал контракт с «МЮ» до 2026 года. Зарплата – 12 миллионов в год

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    Источник: Le Parisien

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