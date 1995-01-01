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    Варан сообщил Пересу, что хочет уйти из «Реала». У игрока на руках предложение от «Манчестер Юнайтед» с зарплатой 12 миллионов в год

    Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан не хочет оставаться в клубе. Об этом он сказал президенту Флорентино Пересу, пишет Transfer News Live со ссылкой на испанское СМИ El Chiringuito TV.

    У француза на руках предложение от «Манчестер Юнайтед». Англичане готовы платить действующему чемпиону миру 12 миллионов евро в год.

    • «Реал» хочет заработать на продаже своего игрока не менее 70 миллионов евро.
    • По информации AS, «МЮ» готов включить Поля Погба в сделку по Варану.
    • Варан выступает за «Реал» с 2011 года. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

    Журналист Скира: Варан согласовал контракт с «МЮ» до 2026 года. Зарплата – 12 миллионов в год

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Transfer News Live

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