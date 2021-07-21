Варан сообщил Пересу, что хочет уйти из «Реала». У игрока на руках предложение от «Манчестер Юнайтед» с зарплатой 12 миллионов в год

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан не хочет оставаться в клубе. Об этом он сказал президенту Флорентино Пересу, пишет Transfer News Live со ссылкой на испанское СМИ El Chiringuito TV.

У француза на руках предложение от «Манчестер Юнайтед». Англичане готовы платить действующему чемпиону миру 12 миллионов евро в год.

«Реал» хочет заработать на продаже своего игрока не менее 70 миллионов евро.

По информации AS, «МЮ» готов включить Поля Погба в сделку по Варану.

в сделку по Варану. Варан выступает за «Реал» с 2011 года. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

Журналист Скира: Варан согласовал контракт с «МЮ» до 2026 года. Зарплата – 12 миллионов в год