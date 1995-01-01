Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Дриусси: «Летом 2017-го на меня вышли «Зенит» и «Спартак». Москвичи предлагали больше»

    Нападающий Себастьян Дриусси рассказал, что выбирал между «Спартаком» и «Зенитом» в 2017 году.

    «Летом 2017-го на меня почти одновременно вышли «Зенит» и «Спартак», причем москвичи предлагали больше. Долго не думал – тогда в Петербург уже переехал Леандро Паредес, с которым мы знакомы с детства. Паредес рассказал, что «Зенит» – большой клуб, а Петербург – очень красивый город.

    Спустя четыре года могу сказать, что Лео меня не обманул. Я ни о чем не жалею», – сказал Дриусси.

    • По информации «СЭ», Дриусси покинет «Зенит». Он перейдет в клуб МЛС.
    • Клуб из Санкт-Петербурга купил игрока у аргентинского «Ривер Плейта».
    • За четыре сезона Дриусси провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.

    «Зенит» всегда будет в моем сердце». Дриусси написал открытое письмо

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:08
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +525

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 6 минут назад

      Дриусси знает толк футбола и анти футбола. Выбрал нужное. ))))))0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +584

      talgatnurzhanov2006 47 минут назад

      Спартак тоже не жалеет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3813

      ziborock 1 час назад

      В 25 лет в МЛС!))) Товар испорчен Питером и Дзюбой!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49408

      portero 1 час назад

      Ну да к другану было проще решиться ехать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7164

      Alekxei Z. 2 часа назад

      У вас у местных пи...ров , гы-гы как пароль.
      Бомжатина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4825

      Давид59 2 часа назад

      Похоже не прогадал. В противном случае пылил бы в Спартаке-2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11758

      paracetamol 3 часа назад

      С Зенитом Себа 3 раза чемпионом России стал, Кубок и Суперкубок брал, будет что на пенсии вспомнить, а с хрюшками что, кроме позора!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3813

      ziborock > paracetamol 1 час назад

      У вас там таких много сидящих на лавке с регалиями! Даже Заболотный, нападающий забивший за Зенит 1 гол и тот Чемпион России!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +990

      tarasofka 3 часа назад

      а чтобы тарасофские болельщики не расстраивались, спартак подписал педрошу. гы-гы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9895

      Литейный4 3 часа назад

      Дриусси выбрал футбол и титулы вместо мазутного бобла и безтрофейности на многие годы. Гыгыгы

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87582
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66916
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru