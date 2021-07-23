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  • Дриусси: «Летом 2017-го на меня вышли «Зенит» и «Спартак». Москвичи предлагали больше»

Дриусси: «Летом 2017-го на меня вышли «Зенит» и «Спартак». Москвичи предлагали больше»

23 июля 2021, 12:08
13

Нападающий Себастьян Дриусси рассказал, что выбирал между «Спартаком» и «Зенитом» в 2017 году.

«Летом 2017-го на меня почти одновременно вышли «Зенит» и «Спартак», причем москвичи предлагали больше. Долго не думал – тогда в Петербург уже переехал Леандро Паредес, с которым мы знакомы с детства. Паредес рассказал, что «Зенит» – большой клуб, а Петербург – очень красивый город.

Спустя четыре года могу сказать, что Лео меня не обманул. Я ни о чем не жалею», – сказал Дриусси.

  • По информации «СЭ», Дриусси покинет «Зенит». Он перейдет в клуб МЛС.
  • Клуб из Санкт-Петербурга купил игрока у аргентинского «Ривер Плейта».
  • За четыре сезона Дриусси провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.

«Зенит» всегда будет в моем сердце». Дриусси написал открытое письмо

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дриусси Себастьян
Комментарии (13)
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paracetamol
1627032250
С Зенитом Себа 3 раза чемпионом России стал, Кубок и Суперкубок брал, будет что на пенсии вспомнить, а с хрюшками что, кроме позора!
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Давид59
1627034729
Похоже не прогадал. В противном случае пылил бы в Спартаке-2
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portero
1627037089
Ну да к другану было проще решиться ехать...
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ziborock
1627038173
В 25 лет в МЛС!))) Товар испорчен Питером и Дзюбой!)))
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talgatnurzhanov2006
1627040491
Спартак тоже не жалеет.
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Chehofff
1627044754
Главная интрига фоном - кого Зенит подписал?! Число легов ограничено. Если отпустили Дриусси, значит на мази новый бомбический трансфер на вход.
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житель СПб
1627044891
Как тут ни бесятся коллеги из Спартака - но выбрал он правильно! Получил много титулов - а там не получил бы ничего...
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FCSpartakM
1627045012
зенит за это чудо почти 20 мультов потратил , а еще был мамана и ригони. Кек
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Spirit_78
1627051166
Ой, как неудобно для красно-белой секты получилось...
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