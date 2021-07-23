Дриусси: «Летом 2017-го на меня вышли «Зенит» и «Спартак». Москвичи предлагали больше»

Нападающий Себастьян Дриусси рассказал, что выбирал между «Спартаком» и «Зенитом» в 2017 году.

«Летом 2017-го на меня почти одновременно вышли «Зенит» и «Спартак», причем москвичи предлагали больше. Долго не думал – тогда в Петербург уже переехал Леандро Паредес, с которым мы знакомы с детства. Паредес рассказал, что «Зенит» – большой клуб, а Петербург – очень красивый город.

Спустя четыре года могу сказать, что Лео меня не обманул. Я ни о чем не жалею», – сказал Дриусси.

По информации «СЭ», Дриусси покинет «Зенит». Он перейдет в клуб МЛС.

Клуб из Санкт-Петербурга купил игрока у аргентинского «Ривер Плейта».

За четыре сезона Дриусси провел 138 матчей за «Зенит», забил 24 мяча и отдал 22 ассиста.

«Зенит» всегда будет в моем сердце». Дриусси написал открытое письмо