Кукуляк рассудит «Химки» и «Зенит» в первом туре РПЛ, Безбородов обслужит матч «Рубин» – «Спартак»

РФС объявил о назначениях судей на матчи 1-го тура РПЛ.
«Ростов» – «Динамо»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Владислав Назаров, Арам Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Химки» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Эдуард Малый.
«Локомотив» – «Арсенал»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Рашид Абусуев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.
«Рубин» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Роман Усачев; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Геннадий Куличенков.
«Урал» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Александр Кудрявцев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Алексей Ширяев; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Андрей Бутенко.
ЦСКА – «Уфа»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Артем Любимов; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Александр Колобаев.
«Нижний Новгород» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Сергей Мартынов.