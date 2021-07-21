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  • Кукуляк рассудит «Химки» и «Зенит» в первом туре РПЛ, Безбородов обслужит матч «Рубин» – «Спартак»

Кукуляк рассудит «Химки» и «Зенит» в первом туре РПЛ, Безбородов обслужит матч «Рубин» – «Спартак»

21 июля 2021, 13:10
5

РФС объявил о назначениях судей на матчи 1-го тура РПЛ.

«Ростов» – «Динамо»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Владислав Назаров, Арам Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Химки» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Арсенал»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Рашид Абусуев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.

«Рубин» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Роман Усачев; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Урал» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Александр Кудрявцев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Алексей Ширяев; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – «Уфа»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Артем Любимов; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Александр Колобаев.

«Нижний Новгород» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Сергей Мартынов.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Ростов Спартак Рубин Динамо Локомотив Арсенал Урал Краснодар Крылья Советов Ахмат ЦСКА Уфа Нижний Новгород Сочи Безбородов Владислав Шадыханов Павел Казарцев Василий Иванов Cергей Левников Кирилл Москалев Владимир Кукуляк Евгений Панин Игорь
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1626862996
Ну этого следовало ожидать и уже только ПЕРВЫЙ ТУР и уже куча вопросов, все тут ясно, конченный чемпионат
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NewLife
1626863753
Когда прекратят на игры Спартака назначать питерских судей (Безбородов играл за синит, а его погибшая младшая сестра была женой вратаря Малафеева) ?
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portero
1626866089
Заранее плакаться не будем , посмотрим что насвистят.... могут насвистеть в одну сторону, ряд судеек, но ведь пока ничего не произошло..
Ответить
paracetamol
1626874552
Кукуляк какой-то, откуда такой перец взялся?
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zigbert
1626894590
Карасева что то не видно.
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