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    Кукуляк рассудит «Химки» и «Зенит» в первом туре РПЛ, Безбородов обслужит матч «Рубин» – «Спартак»

    РФС объявил о назначениях судей на матчи 1-го тура РПЛ.

    «Ростов» – «Динамо»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Владислав Назаров, Арам Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Химки» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Эдуард Малый.

    «Локомотив» – «Арсенал»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Рашид Абусуев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Николай Иванов.

    «Рубин» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Роман Усачев; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Геннадий Куличенков.

    «Урал» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Александр Кудрявцев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Алексей Ширяев; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Андрей Бутенко.

    ЦСКА – «Уфа»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Артем Любимов; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Александр Колобаев.

    «Нижний Новгород» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Сергей Мартынов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:10
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11704

      paracetamol 27 минут назад

      Кукуляк какой-то, откуда такой перец взялся?

      0
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      Рейтинг: -44

      Землякруглая 1 час назад

      Кукуляк явный прирученный газпромовский судья. Питерец у Спартака. Сходу дают фору бомжарне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +49358

      portero 2 часа назад

      Заранее плакаться не будем , посмотрим что насвистят.... могут насвистеть в одну сторону, ряд судеек, но ведь пока ничего не произошло..

      0
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      Рейтинг: +9023

      NewLife 3 часа назад

      Когда прекратят на игры Спартака назначать питерских судей (Безбородов играл за синит, а его погибшая младшая сестра была женой вратаря Малафеева) ?

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      Рейтинг: +12574

      Skull_Boy 3 часа назад

      Ну этого следовало ожидать и уже только ПЕРВЫЙ ТУР и уже куча вопросов, все тут ясно, конченный чемпионат

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      Рейтинг: +1271

      22 raza chemp > Skull_Boy 3 часа назад

      А можно по конкретнее?

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