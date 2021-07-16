Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    Савин: «Футболисты «Красавы» не нужны большим клубам, агентам. Приходите к нам, мы будем вас развивать»

    Владелец клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин раскрыл концепцию клуба. Он пригласил в команду молодых футболистов, которые не пригодились в других местах.

    «Магомед Рабаданов, 19 лет, вышел на замену против «Металлурга-Видное» и забил. Был в «Спартаке», был в «Уфе». В «Уфе» по мутным причинам зачехлили. Парень с нами четыре дня тренировался – вышел, забил «Металлургу-Видное». Про это мой клуб.

    Да, они не нужны большим клубам или агентам. Приходите, велком. Приходите к нам, мы будем вас развивать. Да, мы только начинаем. Да, многие думают, что мы блогерский псевдопроект. Приходите, посмотрите в Лужники. Посмотрите отношение, честность», – пригласил Савин.

    • Сезон-2021/22 – дебютный для «Красавы».
    • Команда уже прошла 1-ю стадию Кубка России.
    • «Красава» будет выступать во 2-й группе ФНЛ 2 (бывшая зона «Центр» ПФЛ).

    «Красава» за каждый матч в спортгородке Лужников будет платить миллион рублей

    Савин – о философии «Красавы»: «Игроки должны кайфовать от футбола. Дерьмо вроде «поперек», «назад», «не потеряй» нам не нужно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Telesport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2021 22:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87484
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66872
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru