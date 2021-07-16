Савин: «Футболисты «Красавы» не нужны большим клубам, агентам. Приходите к нам, мы будем вас развивать»

Владелец клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин раскрыл концепцию клуба. Он пригласил в команду молодых футболистов, которые не пригодились в других местах.

«Магомед Рабаданов, 19 лет, вышел на замену против «Металлурга-Видное» и забил. Был в «Спартаке», был в «Уфе». В «Уфе» по мутным причинам зачехлили. Парень с нами четыре дня тренировался – вышел, забил «Металлургу-Видное». Про это мой клуб.

Да, они не нужны большим клубам или агентам. Приходите, велком. Приходите к нам, мы будем вас развивать. Да, мы только начинаем. Да, многие думают, что мы блогерский псевдопроект. Приходите, посмотрите в Лужники. Посмотрите отношение, честность», – пригласил Савин.

Сезон-2021/22 – дебютный для «Красавы».

Команда уже прошла 1-ю стадию Кубка России.

«Красава» будет выступать во 2-й группе ФНЛ 2 (бывшая зона «Центр» ПФЛ).

«Красава» за каждый матч в спортгородке Лужников будет платить миллион рублей

Савин – о философии «Красавы»: «Игроки должны кайфовать от футбола. Дерьмо вроде «поперек», «назад», «не потеряй» нам не нужно»