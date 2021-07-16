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    «Красава» за каждый матч в спортгородке Лужников будет платить миллион рублей

    Владелец клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин рассказал, во сколько его команде будет обходиться аренда спортгородка Лужников для проведения домашних матчей. Речь идет о миллионе рублей.

    «Лужники [спортгородок] будет для «Красавы» постоянным местом в этом сезоне. На кубковой игре с «Металлургом-Видное» мы на билетах заработали 250 тысяч рублей, продав 500 билетов. Аренда Лужников стоит миллион рублей. У нас честный клуб, мы будем все рассказывать.

    Надеюсь, что мы будем полностью заполнять арену и засчет мерча, матч-дэя выходить в ноль. Лужники располагают к тому, чтобы люди приходили. В Жуковский бы не каждый приехал», – убежден Савин.

    • Сезон-2021/22 – дебютный для «Красавы».
    • Команда уже прошла 1-ю стадию Кубка России.
    • «Красава» будет выступать во 2-й группе ФНЛ 2 (бывшая зона «Центр» ПФЛ).

    Савин – о философии «Красавы»: «Игроки должны кайфовать от футбола. Дерьмо вроде «поперек», «назад», «не потеряй» нам не нужно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Telesport

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    16.07.2021 21:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2507

      panmon 16 июля, 21:39

      Искал стадион за сотку! а в итоге на ЛЯМ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 21:33

      Офигеть. Откуда у Жеки такие деньги?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1133

      Хейтер Аларм > Fusballer 16 июля, 22:45

      У него спонсоры буки и ещё кто-то

      0
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