«Красава» за каждый матч в спортгородке Лужников будет платить миллион рублей

Владелец клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин рассказал, во сколько его команде будет обходиться аренда спортгородка Лужников для проведения домашних матчей. Речь идет о миллионе рублей.

«Лужники [спортгородок] будет для «Красавы» постоянным местом в этом сезоне. На кубковой игре с «Металлургом-Видное» мы на билетах заработали 250 тысяч рублей, продав 500 билетов. Аренда Лужников стоит миллион рублей. У нас честный клуб, мы будем все рассказывать.

Надеюсь, что мы будем полностью заполнять арену и засчет мерча, матч-дэя выходить в ноль. Лужники располагают к тому, чтобы люди приходили. В Жуковский бы не каждый приехал», – убежден Савин.

Сезон-2021/22 – дебютный для «Красавы».

Команда уже прошла 1-ю стадию Кубка России.

«Красава» будет выступать во 2-й группе ФНЛ 2 (бывшая зона «Центр» ПФЛ).

Савин – о философии «Красавы»: «Игроки должны кайфовать от футбола. Дерьмо вроде «поперек», «назад», «не потеряй» нам не нужно»