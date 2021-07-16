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    Савин – о философии «Красавы»: «Игроки должны кайфовать от футбола. Дерьмо вроде «поперек», «назад», «не потеряй» нам не нужно»

    Руководитель клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин раскрыл игровую философию. Москвичи будут действовать в атаку.

    «Ребята еще держат в голове: «Лучше не обострять, лучше назад». Не-не-не. У нас надо вперед. Мы не боимся играть. Хотим, чтобы футболисты через труд кайфовали от футбола. Нам не нужно привычное для России «поперек» и «назад», «не потеряй». Это дерьмо мы забываем. Это нам неинтересно. Футболисты должны кайфовать от футбола. 100 процентов, только так.

    Если нас будут убивать судьи, мы будем вставать и идти дальше. Ну, а что делать? Энергию надо тратить не на разговоры о судействе, а на финты, обыгрыши, голы, отборы. Мы не какая-то колхозная команда, которая будет ходить по полю и размахивать руками [на судей]» – сказал владелец «Красавы».

    • Сезон-2021/22 – дебютный для «Красавы».
    • Команда уже прошла 1-ю стадию Кубка России.
    • Домашние игры «Красава» будет проводить в спортгородке Лужников.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Telesport

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    16.07.2021 19:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +87493

      zigbert 17 июля, 08:54

      Прогрессивный руководитель.

      1
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      Рейтинг: +4537

      Ганнибал Лектор 16 июля, 20:58

      Ща Бердыев сборную возглавит - и это деpbмо станет национальной идеей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 19:15

      Хороший настрой, Жека! И философия правильная! Желаю удачи!

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