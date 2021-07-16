Савин – о философии «Красавы»: «Игроки должны кайфовать от футбола. Дерьмо вроде «поперек», «назад», «не потеряй» нам не нужно»

Руководитель клуба ФНЛ 2 «Красава» Евгений Савин раскрыл игровую философию. Москвичи будут действовать в атаку.

«Ребята еще держат в голове: «Лучше не обострять, лучше назад». Не-не-не. У нас надо вперед. Мы не боимся играть. Хотим, чтобы футболисты через труд кайфовали от футбола. Нам не нужно привычное для России «поперек» и «назад», «не потеряй». Это дерьмо мы забываем. Это нам неинтересно. Футболисты должны кайфовать от футбола. 100 процентов, только так.

Если нас будут убивать судьи, мы будем вставать и идти дальше. Ну, а что делать? Энергию надо тратить не на разговоры о судействе, а на финты, обыгрыши, голы, отборы. Мы не какая-то колхозная команда, которая будет ходить по полю и размахивать руками [на судей]» – сказал владелец «Красавы».